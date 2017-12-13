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    • Силкин: «Вряд ли «Зенит» изменит неудачную ситуацию весной»

    Силкин: «Вряд ли «Зенит» изменит неудачную ситуацию весной»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал главную проблему «Зенита» в текущем сезоне. Он считает, что неудачи связаны с большим количеством легионеров из одной страны.

    «На мой взгляд, главная проблема «Зенита» – наличие в команде внушительной группы легионеров из одной страны. В начале сезона аргентинцы показали товар лицом, а потом начали халтурить. Они получают здесь хорошие деньги, и с них за это надо жестко спрашивать.

    Не думаю, что ситуацию можно как-то изменить весной. У питерцев сейчас команда в команде — иностранцы отдельно, русские отдельно.

    «Спартак»? Многое будет зависеть именно от первого матча после перерыва. Если «Спартак» возьмет у «Локомотива» реванш за поражение в первом круге, то не только сократит отставание, но и получит психологическое преимущество.

    В оставшихся матчах все команды будут допускать ошибки и осечки. Вопрос только в том, у кого их будет меньше», – считает Силкин.

    Чемпионат России возобновится 4 марта, а завершится 13 мая.

    Источник: Известия

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    13.12.2017 09:45
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Юрий Б.
    1513150832
    Разделение на наших и иностранцев может сильно помешать
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    Dimon013
    1513150838
    Семака ставьте главным тренером! И бюджет по строке "тренер" оптимизируют, и мужик он нормальный! Уфа со своим не звездным составом на 6 месте!!!!
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    polozovs
    1513151034
    Честно говорят удивляет, что при всех возможностях думать только о футболе, у Зенита опять какие то психологические проблемы.
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    nemolod
    1513152983
    Исправить может только конкуренция среди самих легионеров,но тренер-иностранец на это неспособен,помочь сможет только минимальное финансирование,когда от каждого выхода игрока на поле,его полезности,числа побед напрямую будет зависеть его основной заработок,тогда все неспособные и нежелающие пахать будут сидеть на лавке и получать минималку-сразу закончится деление на своих и чужих и возникнет бригадный интернационал,где каждый будет доказывать свою полезность!
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    Garrincha58
    1513154722
    главная и единственная проблема это Фурсенко и его дружок Манчини Фурсенко вроде не дурак а все терпит или он дурак и не видит что все неудачи Зенита из за тренеришки итальяшки
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    ilichkadr
    1513154880
    Очередной "балабол - эксперт"............ Откуда ты можешь знать, что происходит в Зените или другом клубе? Были, есть и будут в любом коллективе микрогруппы по национальному (языковому) признаку и это нормально.
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    Garrincha58
    1513155058
    в Зените в последние три года происходит то что было в Спартаке до прошлогоднего чемпионата примерно 15 лет вот и питерцам придется ждать наверное 15 лет
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    shpilman
    1513157575
    вот только у Спартака после локо, будет рубин с кем тяжко играть, остальные проходные по 3 очка 100%, а локо придется сыграть сенитом и быками....
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    Inks
    1513188810
    При чем тут вообще аргентинская диаспора, кому и чему она мешает вообще? Начнёт Зенит в чемпионате регулярно реализовывать моменты, вернётся фарт - и снова все будут восхвалять игру команды
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    ologreds
    1694991742
    numo529031
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