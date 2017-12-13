Силкин: «Вряд ли «Зенит» изменит неудачную ситуацию весной»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал главную проблему «Зенита» в текущем сезоне. Он считает, что неудачи связаны с большим количеством легионеров из одной страны.

«На мой взгляд, главная проблема «Зенита» – наличие в команде внушительной группы легионеров из одной страны. В начале сезона аргентинцы показали товар лицом, а потом начали халтурить. Они получают здесь хорошие деньги, и с них за это надо жестко спрашивать.

Не думаю, что ситуацию можно как-то изменить весной. У питерцев сейчас команда в команде — иностранцы отдельно, русские отдельно.

«Спартак»? Многое будет зависеть именно от первого матча после перерыва. Если «Спартак» возьмет у «Локомотива» реванш за поражение в первом круге, то не только сократит отставание, но и получит психологическое преимущество.

В оставшихся матчах все команды будут допускать ошибки и осечки. Вопрос только в том, у кого их будет меньше», – считает Силкин.

Чемпионат России возобновится 4 марта, а завершится 13 мая.