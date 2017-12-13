«Байер» не продаст Бэйли в «Челси» за 25 миллионов

Руководство «Челси» рассматривает возможность покупки в ближайшем январе нападающего «Байера» Леона Бэйли. Лондонцы предложили за 20-летнего игрока молодежной сборной Ямайки 25 миллионов евро. Такая стоимость не устроила немцев, они ответили отказом.

Бэйли должен заменить в «Челси» Эдена Азара, который по окончании сезона может перейти в «Реал». Известно, что в услугах ямайца заинтересованы также «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Барселона».

Действующий контракт Бэйли с «Байером» рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей в немецкой Бундеслиге, забив в них четыре гола и столько же раз отдав голевые передачи.