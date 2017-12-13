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    «Байер» не продаст Бэйли в «Челси» за 25 миллионов

    Руководство «Челси» рассматривает возможность покупки в ближайшем январе нападающего «Байера» Леона Бэйли. Лондонцы предложили за 20-летнего игрока молодежной сборной Ямайки 25 миллионов евро. Такая стоимость не устроила немцев, они ответили отказом.

    Бэйли должен заменить в «Челси» Эдена Азара, который по окончании сезона может перейти в «Реал». Известно, что в услугах ямайца заинтересованы также «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Барселона».

    Действующий контракт Бэйли с «Байером» рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей в немецкой Бундеслиге, забив в них четыре гола и столько же раз отдав голевые передачи.

    Источник: Daily Mail

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    13.12.2017 09:17
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    Комментарии (3)
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    Muxa_Perm
    1513149233
    Байер! Не продешеви!)))
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    Docentusa
    1513160969
    Замена Азару?!?!?! шутите...
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    ologreds
    1694991742
    numo529029
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