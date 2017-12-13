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    • Виллиан: «Мы понимаем, что защитить титул «Челси» будет тяжело»

    Виллиан: «Мы понимаем, что защитить титул «Челси» будет тяжело»

    Полузащитник «Челси» Виллиан остался доволен своей игрой в матче с «Хаддерсфилдом», в котором он отметился голом.

    «Мы провели отличный матч, контролировали ход игры, много владели мячом. Мы создали много моментов. Нам стоит продолжать двигаться в этом же направлении.

    Моя игра? Я всегда стремлюсь играть хорошо, вносить свой вклад в победу. Конечно, хочу выходить на поле в каждой игре, но в стартовом составе только 11 человек.

    В команде все понимают, что защитить титул в этом сезоне нам будет тяжело, но мы должны бороться до конца. Мы – «Челси», мы большой клуб и обязаны бороться», – сказал Виллиан.

    Матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Хаддерсфилд» – «Челси» завершился со счетом 1:3.

    Источник: Goal.com

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    13.12.2017 08:04
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    Комментарии (4)
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    Berikosha
    1513151135
    Виллиан красавчег, не понимаю почему он не в основе
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    mihail200606
    1513152724
    Защитить.. вы уже просрали его..
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    ologreds
    1694991742
    numo529023
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