Виллиан: «Мы понимаем, что защитить титул «Челси» будет тяжело»

Полузащитник «Челси» Виллиан остался доволен своей игрой в матче с «Хаддерсфилдом», в котором он отметился голом.

«Мы провели отличный матч, контролировали ход игры, много владели мячом. Мы создали много моментов. Нам стоит продолжать двигаться в этом же направлении.

Моя игра? Я всегда стремлюсь играть хорошо, вносить свой вклад в победу. Конечно, хочу выходить на поле в каждой игре, но в стартовом составе только 11 человек.

В команде все понимают, что защитить титул в этом сезоне нам будет тяжело, но мы должны бороться до конца. Мы – «Челси», мы большой клуб и обязаны бороться», – сказал Виллиан.

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Хаддерсфилд» – «Челси» завершился со счетом 1:3.