Заболотный: «Ближе всех общаюсь с Кузяевым. У нас с ним похожие истории»

Новичок «Зенита» нападающий Антон Заболотный рассказал, что продолжительное время обдумывал предложение команды из Санкт-Петербурга. Напомним, что 26-летний форвард заключил контракт с клубом сроком на 3,5 года.

– Как долго думали над предложением «Зенита»? Не было сомнений, ведь у петербуржцев большая конкуренция в атаке?

– Все случилось не в один момент. Обдумывал предложение, советовался с семьей. По мере того, как развивалась ситуация, пришел к тому, чтобы принять предложение «Зенита».

– Наверняка успели познакомиться со многими игроками «Зенита» в сборной. С кем общаетесь больше всего?

– Со всеми зенитовскими сборниками у меня хорошие отношения. В национальной команде ребята приняли меня отлично. Уверен, что и в «Зените» хороший коллектив. Ближе всех общаюсь с Далером Кузяевым. Отличный парень, скромный. У нас с ним похожие истории.

– Евгений Марков сказал, что вы заслужили повышение. Воспитанник «Зенита» как-то еще напутствовал вас перед переходом?

– Мы часто общаемся с Жекой, делимся своими ситуациями, разговариваем на поле. Какого-то особого напутствия от него не было. Просто пожелали друг другу удачи. Земля круглая, думаю, еще не раз увидимся с ним на футбольном поле. Пожали друг другу руки и поблагодарили за работу.

– Успели пообщаться с Роберто Манчини?

– Лично с тренером не разговаривал, общался только с представителями клуба. Видел недавнее интервью Манчини, где он тепло отозвался обо мне. Думаю, проблем в общении у нас не будет.

– Что нужно делать, чтобы весной отыграть восемь очков отставания от «Локомотива»?

– Нужно заложить хороший фундамент на зимних сборах, хорошо поработать. Любой отрыв можно отыграть. Все будет зависеть от нас, от того, как мы будем показывать себя в играх, как будем работать на тренировках, какой у нас будет настрой.