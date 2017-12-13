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    • Заболотный: «Ближе всех общаюсь с Кузяевым. У нас с ним похожие истории»

    Заболотный: «Ближе всех общаюсь с Кузяевым. У нас с ним похожие истории»

    Новичок «Зенита» нападающий Антон Заболотный рассказал, что продолжительное время обдумывал предложение команды из Санкт-Петербурга. Напомним, что 26-летний форвард заключил контракт с клубом сроком на 3,5 года.

    – Как долго думали над предложением «Зенита»? Не было сомнений, ведь у петербуржцев большая конкуренция в атаке?

    – Все случилось не в один момент. Обдумывал предложение, советовался с семьей. По мере того, как развивалась ситуация, пришел к тому, чтобы принять предложение «Зенита».

    – Наверняка успели познакомиться со многими игроками «Зенита» в сборной. С кем общаетесь больше всего?

    – Со всеми зенитовскими сборниками у меня хорошие отношения. В национальной команде ребята приняли меня отлично. Уверен, что и в «Зените» хороший коллектив. Ближе всех общаюсь с Далером Кузяевым. Отличный парень, скромный. У нас с ним похожие истории.

    – Евгений Марков сказал, что вы заслужили повышение. Воспитанник «Зенита» как-то еще напутствовал вас перед переходом?

    – Мы часто общаемся с Жекой, делимся своими ситуациями, разговариваем на поле. Какого-то особого напутствия от него не было. Просто пожелали друг другу удачи. Земля круглая, думаю, еще не раз увидимся с ним на футбольном поле. Пожали друг другу руки и поблагодарили за работу.

    – Успели пообщаться с Роберто Манчини?

    – Лично с тренером не разговаривал, общался только с представителями клуба. Видел недавнее интервью Манчини, где он тепло отозвался обо мне. Думаю, проблем в общении у нас не будет.

    – Что нужно делать, чтобы весной отыграть восемь очков отставания от «Локомотива»?

    – Нужно заложить хороший фундамент на зимних сборах, хорошо поработать. Любой отрыв можно отыграть. Все будет зависеть от нас, от того, как мы будем показывать себя в играх, как будем работать на тренировках, какой у нас будет настрой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2017 07:56
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    Комментарии (3)
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    Karpathian
    1513141090
    удачи и не сгинуть там
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    VeniaminS
    1513148390
    Удачи в ЗЕНИТЕ.
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    ologreds
    1694991742
    numo529022
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