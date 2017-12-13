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    • Гендиректор «Уфы»: «Заработали столько очков, сколько заслужили»

    Гендиректор «Уфы»: «Заработали столько очков, сколько заслужили»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что промежуточное шестое место команды в турнирной таблице чемпионата России перед уходом на зимний перерыв, в клубе оценивают положительно. Он отметил, что на оставшуюся часть сезону перед командой поставлена задача побеждать в каждой встрече

    – Как оцените итоги первой части чемпионата для «Уфы»?

    – Сугубо положительно. Мы на шестом, почетном для нас, месте. Заработали столько очков, сколько заслужили.

    – Могли предположить перед стартом сезона, что заберетесь так высоко?

    – Прошлый чемпионат мы завершили на седьмом месте, так что все нормально. На себя смотрим пока как на середняка. Поэтому не могу сказать, что результат неожиданный. Что радует – мы стабильно находимся в первой части турнирной таблицы, близко к группе лидеров.

    – Что больше всего расстроило в первой части чемпионата?

    – Скажу только о своем клубе. По ходу турнира была долгая безвыигрышная серия (семь встреч с учетом Кубка России. – Прим. Бомбардира). Но самый неприятный фактор – вылет из Кубка. А все остальное оцениваю положительно. С каждым матчем прогрессируем. У нас молодой тренерский штаб и команда. Надеюсь, дальше будет только лучше.

    – Какие задачи поставлены перед командой на весеннюю часть турнира? Удержаться на шестой строчке?

    – Для себя решили так – каждый следующий матч – самый важный. Такая форма обычная, но очень действенная. Сейчас ребята отдохнут. Возможно, будет усиление, может, кто-то покинет команду.

    – Итоговое шестое место в чемпионате будет признано успешным?

    – Конечно. Это будет огромный успех для «Уфы».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2017 07:44
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1513144840
    Нормально идёте, молодцы.
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    ologreds
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