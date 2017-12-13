Гендиректор «Уфы»: «Заработали столько очков, сколько заслужили»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что промежуточное шестое место команды в турнирной таблице чемпионата России перед уходом на зимний перерыв, в клубе оценивают положительно. Он отметил, что на оставшуюся часть сезону перед командой поставлена задача побеждать в каждой встрече

– Как оцените итоги первой части чемпионата для «Уфы»?

– Сугубо положительно. Мы на шестом, почетном для нас, месте. Заработали столько очков, сколько заслужили.

– Могли предположить перед стартом сезона, что заберетесь так высоко?

– Прошлый чемпионат мы завершили на седьмом месте, так что все нормально. На себя смотрим пока как на середняка. Поэтому не могу сказать, что результат неожиданный. Что радует – мы стабильно находимся в первой части турнирной таблицы, близко к группе лидеров.

– Что больше всего расстроило в первой части чемпионата?

– Скажу только о своем клубе. По ходу турнира была долгая безвыигрышная серия (семь встреч с учетом Кубка России. – Прим. Бомбардира). Но самый неприятный фактор – вылет из Кубка. А все остальное оцениваю положительно. С каждым матчем прогрессируем. У нас молодой тренерский штаб и команда. Надеюсь, дальше будет только лучше.

– Какие задачи поставлены перед командой на весеннюю часть турнира? Удержаться на шестой строчке?

– Для себя решили так – каждый следующий матч – самый важный. Такая форма обычная, но очень действенная. Сейчас ребята отдохнут. Возможно, будет усиление, может, кто-то покинет команду.

– Итоговое шестое место в чемпионате будет признано успешным?

– Конечно. Это будет огромный успех для «Уфы».