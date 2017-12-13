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    • Болельщики «Челси» спели «Вы никогда не станете чемпионами» в адрес фанатов «Хаддерсфилда», который выиграл чемпионат на 31 год раньше синих

    Болельщики «Челси» спели «Вы никогда не станете чемпионами» в адрес фанатов «Хаддерсфилда», который выиграл чемпионат на 31 год раньше синих

    «Челси» в матче 17-го тура чемпионата Англии обыграл «Хаддерсфилд Таун» со счетом 3:1.

    По информации работника Telegraph Сэма Уоллеса, во время матч на «Стэмфорд Бридж» болельщики хозяев спели «Мы – чемпионы Англии. Вы никогда не споете такую песню».

    Журналист уточнил, что «Хаддерсфилд» впервые выиграл чемпионат первого дивизиона Англии (главный турнир страны до создания АПЛ в 1992 году) в сезоне-1923/24, что на 31 год раньше, чем первое чемпионство «пенсионеров» в сезоне-1954/55.

    Следующая победа синих в чемпионате состоялась в сезоне-2004/05 – полтора года после покупки клуба российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Под его руководством лондонцы выиграли АПЛ еще четырежды и являются действующими чемпионами лиги.

    Источник: Twitter

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    13.12.2017 02:55
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    Комментарии (2)
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    Аристократ Олжик
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    И зачем её петь Хаддерсфилду??? Если и стоит кому петь, то пожалуй Ливерпулю, Арсеналу или Ман Юнайтед. Вот эти команды, думаю всегда будут ходить где то рядом, но чемпионами вряд ли станут . . . а Хаддерсфилд, даже как то жаль . . .
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    ologreds
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