«Челси» в матче 17-го тура чемпионата Англии обыграл «Хаддерсфилд Таун» со счетом 3:1.

По информации работника Telegraph Сэма Уоллеса, во время матч на «Стэмфорд Бридж» болельщики хозяев спели «Мы – чемпионы Англии. Вы никогда не споете такую песню».

Журналист уточнил, что «Хаддерсфилд» впервые выиграл чемпионат первого дивизиона Англии (главный турнир страны до создания АПЛ в 1992 году) в сезоне-1923/24, что на 31 год раньше, чем первое чемпионство «пенсионеров» в сезоне-1954/55.

Следующая победа синих в чемпионате состоялась в сезоне-2004/05 – полтора года после покупки клуба российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Под его руководством лондонцы выиграли АПЛ еще четырежды и являются действующими чемпионами лиги.