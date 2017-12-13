Заболотный: «Мои новые партнеры по «Зениту» играют на мировом уровне»

Новый нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился эмоциями после перехода из «Тосно».

— Вас не пугает конкуренция с Артемом Дзюбой?

— Насущный вопрос. Нет, не пугает. В любом случае у нас с Артемом профессиональные отношения. Он хороший игрок. Конкуренция в команде даже с такими хорошими нападающими, как Дзюба, Полоз и Кокорин, — это большой плюс для меня. Когда я буду конкурировать с ними, буду прибавлять, выкладываться на тренировках на все сто процентов. Меня сама ситуация будет заставлять работать на максимуме. Думаю, это сыграет хорошую роль в наших отношениях, и в первую очередь это будет полезно для команды.

— Манчини сказал, что вы хороший игрок, но вместе с этим он сказал, что ему нужен забивной форвард. Вас это не пугает?

— Это не секрет, что нападающий должен забивать много голов и показывать хорошую статистику. Но я могу заверить всех в том, что я полностью с этой задачей справлюсь. В «Тосно» партнеры по команде были немного хуже, и это понятно, потому что команда ниже классом. В «Зените» же открываются новые возможности, потому что партнеры по команде играют на мировом уровне. Думаю, это будет полегче для меня как для нападающего.

— Выступление на чемпионате мира стало еще ближе?

— Да, но мне, как и любому игроку сборной, выступление за «Зенит» не даст никакого приоритета или выгоды, потому что все в любом случае будет зависеть от меня и от того, как я проведу весеннюю часть. От этого и будет зависеть то, как сложится со сборной. Буду работать, доказывать и стремиться забивать больше мячей. Тогда ситуация разрешится сама.

В текущем сезоне Заболотный забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 19-ти встречах всех турниров.

О трансфере стало известно вчера.