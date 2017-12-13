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    • Заболотный: «Мои новые партнеры по «Зениту» играют на мировом уровне»

    Заболотный: «Мои новые партнеры по «Зениту» играют на мировом уровне»

    Новый нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился эмоциями после перехода из «Тосно».

    — Вас не пугает конкуренция с Артемом Дзюбой?

    — Насущный вопрос. Нет, не пугает. В любом случае у нас с Артемом профессиональные отношения. Он хороший игрок. Конкуренция в команде даже с такими хорошими нападающими, как Дзюба, Полоз и Кокорин, — это большой плюс для меня. Когда я буду конкурировать с ними, буду прибавлять, выкладываться на тренировках на все сто процентов. Меня сама ситуация будет заставлять работать на максимуме. Думаю, это сыграет хорошую роль в наших отношениях, и в первую очередь это будет полезно для команды.

    — Манчини сказал, что вы хороший игрок, но вместе с этим он сказал, что ему нужен забивной форвард. Вас это не пугает?

    — Это не секрет, что нападающий должен забивать много голов и показывать хорошую статистику. Но я могу заверить всех в том, что я полностью с этой задачей справлюсь. В «Тосно» партнеры по команде были немного хуже, и это понятно, потому что команда ниже классом. В «Зените» же открываются новые возможности, потому что партнеры по команде играют на мировом уровне. Думаю, это будет полегче для меня как для нападающего.

    — Выступление на чемпионате мира стало еще ближе?

    — Да, но мне, как и любому игроку сборной, выступление за «Зенит» не даст никакого приоритета или выгоды, потому что все в любом случае будет зависеть от меня и от того, как я проведу весеннюю часть. От этого и будет зависеть то, как сложится со сборной. Буду работать, доказывать и стремиться забивать больше мячей. Тогда ситуация разрешится сама.

    В текущем сезоне Заболотный забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 19-ти встречах всех турниров.

    О трансфере стало известно вчера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.12.2017 01:09
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    Комментарии (19)
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    ALEX ML
    1513128682
    Да и скамейка тоже ТОП, не ссы будешь там как дома
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    Spanch_Bob
    1513135717
    Мировой уровень, который кое-как играет вничью с Русенборгом, отскакивает от Вардара и проигрывает Туле
    Ответить
    СОКОЛ САРАТОВ
    1513135871
    по сравнении с тосно то да
    Ответить
    ROSTOV SUPER
    1513137038
    Про мировой уровень это нам уже знакомо , очередной лизун !
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    Полная Канистра
    1513137772
    Уже заразу подхватил и понеслооооооо не сыграв ни одного матча с новыми партнершами
    Ответить
    lotsman
    1513138081
    Посмотрим, что из тебя получится в Зените.
    Ответить
    Alexs1997
    1513138755
    В зенита то да мировой класс, Саня кокорин с метра в пустые ещё бы попадал в матче с Тереком.
    Ответить
    vgarakh
    1513162963
    Про мировой уровень, честно говоря немного смутил. А может человек просто погорячился, не успел подумать.
    Ответить
    acer2003
    1513170330
    Четыре года, два ассиста, для напа.....))
    Ответить
    ologreds
    1694991744
    numo529007
    Ответить
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