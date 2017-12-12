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    • Заболотный: «Слышал, что Дзюба создает в «Зените» хорошую атмосферу. Он – классный парень»

    Заболотный: «Слышал, что Дзюба создает в «Зените» хорошую атмосферу. Он – классный парень»

    Новичок «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал решение перейти в команду из «Тосно».

    – Сначала переговоры между собой вели клубы. Потом мне сказали, что интерес со стороны «Зенита» появился после нашего с ним матча. Получается, хоть мы и проиграли 0:5, на меня все равно обратили внимание.

    Затем ситуация по поводу моего перехода стала развиваться, но серьезного значения этому до поры до времени не придавал. Слишком много ходило слухов. Вот я до конца и не верил, пока не приехал на встречу в «Зенит» и не ощутил, что все это происходит на самом деле. Очень рад, что все так вышло.

    – С каким настроением переходите из «Тосно» в «Зенит»?

    – Чувства замечательные. Мы с моей семьей очень рады. Все в карьере будто начинается с чистого листа. Я, можно сказать, повышаю себя в классе, и, конечно, это новый вызов для меня. Приятно оказаться в столь титулованной команде и решать самые серьезные задачи. Буду работать, доказывать свою состоятельность.

    – Что в первую очередь повлияло на ваше решение?

    – Факторов много. Взвешивал их и решение принимал обдуманно. Главную же роль сыграл в том числе тот факт, что «Зенит» постоянно играет в еврокубках и каждый год борется за чемпионство. Это очень амбициозный клуб. А значит, и ты будешь прибавлять вместе с ним. Мотивацию при таком переходе получаешь очень мощную. Показать себя в Старом Свете – для меня тоже большой толчок. Не постесняюсь сказать – не только в Лиге Европы, но и в Лиге чемпионов. Уверен, что весеннюю часть сезона «Зенит» проведет на высоком уровне.

    – Футболисты «Тосно» не раз отмечали, что вы в команде главный шутник. Примерно как Артем Дзюба в «Зените». Да и амплуа у вас схожие. Готовы к встрече с коллегой?

    – Конечно! Я много слышал о том, что Артем создает в команде хорошую атмосферу. Считаю, он классный парень. Уже хочется познакомиться лично, пообщаться. В том числе потому, что и про него, и про меня очень много слухов ходит. Как хороших, так и плохих. Отсюда, наверное, стремление узнать друг друга поближе. А там, думаю, сыграемся.

    В текущем сезоне 26-летний форвард забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.12.2017 20:10
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    Комментарии (24)
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    Nekit92
    1513102424
    Вот и будешь с ним на скамейке развлекаться.
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    Патронташ
    1513102644
    Пусть Манчини потом не жалуется, что ему забивного форварда не хватает.4 гола в РФПЛ-это не хухры-мухры.
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    okolofutbola
    1513103265
    Бздюба дошутился,что сейчас кроме "пирожков" ничего не говорит.
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    BAIv
    1513108745
    лучше играй , а не шутки на лавке
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    ROSTOV SUPER
    1513109751
    Вот на скамейке с зюбой и будете петь на пару , если тот не сбежит куда нибудь !
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    Павелий
    1513113917
    Так Дзюба ещё и из "этих"? Теперь понятно, какую он может создавать атмосферу в голубой команде.
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    x-x-x-x-x
    1513114638
    мдаа не много ты выграл в целом а так не плохо подзаработаешь
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    OfaZavr
    1513154477
    особенно когда Дзюба узнает что ты на его место пришел вот шутки из него так и попрут))
    Ответить
    Михаил Спартач
    1513160726
    Заболотный: «Слышал, что Дзюба создает в «Зените» хорошую атмосферу". А кто сомневался? Для этого Дзюбу и взяли, не играть же)))
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    ologreds
    1694991746
    numo528983
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