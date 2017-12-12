Симонян: «Если Заболотного позвал «Зенит», значит игрок это заслужил»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение, что нападающий Антон Заболотный заслужил переход в «Зенит». Он считает, что теперь главному тренеру петербуржцев Роберто Манчини предстоит выбор между бывшим игроком «Тосно» и Артемом Дзюбой.

Сегодня петербуржцы объявили о заключении контракта с 26-летним форвардом сроком на 3,5 года.

«Если Заболотного приглашает такая команда, как «Зенит», значит, он этот переход заслужил. Он один из кандидатов в сборную России не так просто. Вопрос о переходе Заболотного в «Зенит» – к Манчини, одноплановые они игроки с Дзюбой или нет. Может, Дзюба решит перейти в другую команду. Весь вопрос в конкуренции: кто будет лучше играть, тот из них и выйдет в основном составе на поле», – сказал Симонян.

В нынешнем сезоне Заболотный провел 19 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.