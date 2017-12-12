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    • Симонян: «Если Заболотного позвал «Зенит», значит игрок это заслужил»

    Симонян: «Если Заболотного позвал «Зенит», значит игрок это заслужил»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение, что нападающий Антон Заболотный заслужил переход в «Зенит». Он считает, что теперь главному тренеру петербуржцев Роберто Манчини предстоит выбор между бывшим игроком «Тосно» и Артемом Дзюбой.

    Сегодня петербуржцы объявили о заключении контракта с 26-летним форвардом сроком на 3,5 года.

    «Если Заболотного приглашает такая команда, как «Зенит», значит, он этот переход заслужил. Он один из кандидатов в сборную России не так просто. Вопрос о переходе Заболотного в «Зенит» – к Манчини, одноплановые они игроки с Дзюбой или нет. Может, Дзюба решит перейти в другую команду. Весь вопрос в конкуренции: кто будет лучше играть, тот из них и выйдет в основном составе на поле», – сказал Симонян.

    В нынешнем сезоне Заболотный провел 19 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Р-Спорт

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    12.12.2017 18:13
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1513091730
    Вашими бы устами, Никита Павлович, да мёд пить
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    movie
    1513092329
    ну, и Дзюбу Зенит приглашал, лучше от этого никому не стало
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    Garrincha58
    1513096223
    аксакал уже выжил из ума
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    ilichkadr
    1513099258
    Дзюба достался Зениту на халяву, причем в период, когда Артем выступал за Ростов и очень даже не плохо. Впишется Заболотный в игру Манчини, большой вопрос. В Тосно Заболотный нашел общий язык с Марковым, был не плохой тандем, взаимопонимание. Как оно будет с аргентинской диаспорой посмотрим..............
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    ologreds
    1694991746
    numo528971
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