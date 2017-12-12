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    • Заболотный: «Манчини сказал, что я хороший игрок? Это еще раз подчеркивает, что я принял верное решение»

    Заболотный: «Манчини сказал, что я хороший игрок? Это еще раз подчеркивает, что я принял верное решение»

    Новичок «Зенита» Антон Заболотный поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб из «Тосно», отметив, что принял верное решение продолжить карьеру в стане сине-бело-голубых.

    Сегодня 26-летний нападающий заключил контракт сроком на 3,5 года.

    – Антон, поздравляем вас с переходом в «Зенит». Как ощущения?

    – Все отлично. Моя семья счастлива. Планирую хорошо отдохнуть и после Нового года начать работать вместе с «Зенитом».

    – Когда вообще появился вариант с переходом?

    – Я лично узнал об этом перед последним туром чемпионата России, а до этого переговоры проводили руководители клубов.

    – Наверняка же вы не единолично принимали решение. Кто-то вам что-то советовал?

    – Советовали многие, да, но принимали решение вместе с семьей. Последнее слово в любом случае было за мной.

    – С зенитовцами, которые играют в сборной, что-то обсуждали?

    – Если честно, не обсуждал с ними эту тему. До последнего момента никого не ставил в известность, чтобы не мешать ребятам закончить этот год. Хотел спокойно и самостоятельно обдумать переход.

    – Роберто Манчини сказал: «Заболотный – хороший игрок». Приятна такая похвала?

    – Конечно, он очень классный тренер. Когда специалист такого уровня говорит о тебе хорошие слова, то это приятно, это мотивирует. Слова Манчини еще раз подчеркивают, что я принял верное решение.

    – Вы были вместе со сборной России на стадионе «Санкт-Петербург» во время матча с Испанией. Как вам арена? Произвела впечатление?

    – Великолепная арена. На данный момент – это лучший стадион России. Мне будет приятно на нем играть.

    – Какие у вас сейчас планы? Будете отдыхать?

    – Вместе с семьей полетим в отпуск. Когда вернусь, буду готовиться к продолжению сезона.

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.12.2017 17:26
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    порт
    1513090166
    И всё это нужно доказывать на поле.
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    Gullit 76
    1513090193
    – Роберто Манчини сказал: «Заболотный – хороший игрок». Приятна такая похвала? – Конечно, он очень классный тренер!Прямо любовь с первого взгляда.
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    КАПА и КАРТЕЛЬ
    1513090196
    Ясень пень что лучший стадион в стране, сколько бабла ушло на это? Можно за эти деньги построить 3 стадиона в 5 звезд. Насчёт перехода, будешь лавку прочно позировать!
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    Mordor13rus
    1513090437
    Хахаха, хороший игрок
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    dok66
    1513090878
    В конце Чемпа эти слова хорошо бы вспомнить ... !
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1513091595
    Это тот самый случай, когда пацан сказал - пацан забыл.
    Ответить
    "supermax"
    1513092371
    Про кокору с поленом так же говорил...еще и забьют говорит 35 в два рыла...ага
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    Garrincha58
    1513096539
    Тосно задолжала Зениту за аренду Петровского вот и в счет долга сплавили Заболотного а те помаринуют до лета и отдадут в аренду может даже опять в Тосно если те не вылетят
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    Африканскaя чумa cвинeй
    1513101207
    Полоз, Ерохин, Нобоа, Новосельцев и Терентьев подтверждают, что ты хороший игрок, но только в Зените это ровным счётом ничего НЕ ЗНАЧИТ
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    ologreds
    1694991746
    numo528967
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