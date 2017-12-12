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    • Конте: «Я лишь могу рекомендовать игрока, решение о трансфере всегда принимает клуб»

    Конте: «Я лишь могу рекомендовать игрока, решение о трансфере всегда принимает клуб»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что он не любит говорить о трансферной политике клуба.

    По словам специалиста, он может только рекомендовать определенного игрока руководству, после чего он само принимает решение.

    «В любом клубе тренер разговаривает с руководством. У нас может быть идея, но летом идея может возникнуть у вас. Тем не менее окончательное решение всегда остается за клубом.

    В январе все будет как обычно. И все это будет по правильному. Я всего лишь тренер, а не спортивный директор или менеджер.

    Я не знаю, что случится в январе, потому что это будет еще нескоро. В декабре нам предстоит провести много матчей, то же самое в январе. Я не знаю, что будет. В январе вы должны выждать подходящее время, чтобы адаптировать новых игроков к вашей футбольной философии. Теперь нам предстоит столкнуться с этим решением и этими игроками.

    Я не люблю заглядывать слишком далеко или искать решения, которые в данный момент не представляются возможными.

    Мы вошли в прошлый сезон с 13 игроками, которые играли регулярно. В этом сезоне мы попытались добавить еще двух или трех, чтобы набрать обойму из 16-17 футболистов.

    Я должен быть реалистом, нам придется столкнуться с этой ситуацией и этими игроками. Я счастлив иметь нынешний состав. Январь слишком далеко, и я не знаю, что там случится.

    Я тренер и могу высказывать свое мнение, но клуб должен принимать лучшие решения летом, в январе, следующим летом. Это нормально», – сказал Конте.

    Источник: Tribalfootball

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    12.12.2017 13:51
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    Комментарии (2)
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    Romio-xxx
    1513087888
    Перевод просто прекрасный!!!Как буд то общаешься с продавцом с алиэкспресс!!!))
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    ologreds
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    numo528951
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