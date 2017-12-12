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    Сборы «Краснодара» пройдут в ОАЭ и Испании

    В минувший понедельник футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск. Отдыхать этой зимой команда будет 33 дня.

    13 января 2018 года «горожане» вновь соберутся на УТБ «Четук» и начнут подготовку ко второй, весенней части сезона-2017/2018. В первые два дня состоится традиционное медицинское обследование, а 15 января черно-зеленые отправятся на первый зимний сбор, который по традиции пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. В столице этой страны Абу-Даби они будут работать до 26 января.

    Второй и третий сборы «Краснодара» будут организованы в испанской Марбелье: первый – с 30 января по 10 февраля, второй – с 14 по 23 февраля. В программе каждого из зимних сборов запланированы контрольные матчи. Их расписание и соперники по спаррингам в настоящее время согласовываются и будут обнародованы позднее.

    Заключительные тренировочный цикл перед возобновлением чемпионата России команда проведет на своей базе «Четук».

    Напомним, что матч 21-го тура против «Ростова» «Краснодар» сыграет на своем поле в начале марта 2018 года.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    12.12.2017 11:45
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    Комментарии (4)
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    VIPded
    1513068628
    Ишь на какие курорты у сливщиков деньжата находятся...)))
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    Vratarь
    1513079511
    Своя южная база; в феврале, наверно, трава уже зеленеет, другие только мечтают о таком. Зачем мотаться за кордон, разве из-за спаррингов?
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    Бугимен
    1513091508
    Удачного отдыха Краснодару и хорошо подготовиться к сезону !
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    ologreds
    1694991747
    numo528940
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