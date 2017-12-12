Сборы «Краснодара» пройдут в ОАЭ и Испании

В минувший понедельник футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск. Отдыхать этой зимой команда будет 33 дня.

13 января 2018 года «горожане» вновь соберутся на УТБ «Четук» и начнут подготовку ко второй, весенней части сезона-2017/2018. В первые два дня состоится традиционное медицинское обследование, а 15 января черно-зеленые отправятся на первый зимний сбор, который по традиции пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. В столице этой страны Абу-Даби они будут работать до 26 января.

Второй и третий сборы «Краснодара» будут организованы в испанской Марбелье: первый – с 30 января по 10 февраля, второй – с 14 по 23 февраля. В программе каждого из зимних сборов запланированы контрольные матчи. Их расписание и соперники по спаррингам в настоящее время согласовываются и будут обнародованы позднее.

Заключительные тренировочный цикл перед возобновлением чемпионата России команда проведет на своей базе «Четук».

Напомним, что матч 21-го тура против «Ростова» «Краснодар» сыграет на своем поле в начале марта 2018 года.