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    Вальверде: «Челси»? Мы по-прежнему полны энтузиазма»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде ждет сложных, но ярких матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

    «Нам выпал сложный жребий. Но мы понимали, что на этой стадии турнира вряд ли будет легко. И нам достался действующий чемпион Англии.

    Мы по-прежнему полны энтузиазма. Нас ждут хорошие игры. Сложные, но яркие. Такие матчи всегда нравятся болельщикам. У «Челси» есть четкая тактическая схема, команда очень сильна, у них всегда есть план на игру», – приводит слова тренера AFP.

    Первый матч пройдет в Англии 20 февраля. Ответная встреча состоится 14 марта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2017 10:45
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    Комментарии (4)
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    dinar7777dinar
    1513069460
    челси барселоне не соперник.
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    ologreds
    1694991747
    numo528935
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