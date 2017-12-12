Вальверде: «Челси»? Мы по-прежнему полны энтузиазма»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде ждет сложных, но ярких матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«Нам выпал сложный жребий. Но мы понимали, что на этой стадии турнира вряд ли будет легко. И нам достался действующий чемпион Англии.

Мы по-прежнему полны энтузиазма. Нас ждут хорошие игры. Сложные, но яркие. Такие матчи всегда нравятся болельщикам. У «Челси» есть четкая тактическая схема, команда очень сильна, у них всегда есть план на игру», – приводит слова тренера AFP.

Первый матч пройдет в Англии 20 февраля. Ответная встреча состоится 14 марта.