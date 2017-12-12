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    Парфенов не считает «Тосно» мальчиками для битья в РФПЛ

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов считает, что его команде не хватило исполнительского мастерства в матче с «Локомотивом». По его словам, именно в этом отличие команды из Ленинградской области с «железнодорожниками».

    Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Локомотив» завершился со счетом 1:3. «Железнодорожники» продолжают единолично лидировать в чемпионате, набрав 45 очков. «Тосно» идет на 14-й строчке турнирной таблицы с 20-ю очками.

    — Играли против лидера, по отдаче к игрокам претензий нет. Я увидел на поле команду. Чего не хватило? Исполнительского мастерства. Понятно, что с «Локомотивом» нельзя создать много моментов, мы свои не использовали. У соперника были качественные исполнители впереди, за счет этого они и победили. Нам еще надо прибавлять.

    — Вы сыграли практически все матчи с командами лидирующей пятерки — и ни в одном не «ставили автобус», не «замешивали бетон», не играли в катеначчо. Это принципиальная позиция, не было желания все-таки сыграть на удержание? Может, и очков побольше бы набрали?

    — Желания много разного бывает… Мы сегодня не пытались раскрываться, просто «Локо» позволял атаковать большим силами. Да и в других матчах с шашками наголо мы никогда не летели.

    — В первом круге вы обыграли «Локомотив» в Москве 2:0. Что изменилось за это время: отношение к «Тосно», тактика, настрой?

    — Волею календаря с лидерами мы играли в первых матчах. Возможно, у них была где-то недооценка, у нас играли эмоции. В первом круге ЦСКА против нас вышел не основным составом, а в Москве уже играли все сильнейшие. Наверное, отношение к нашей команде тоже изменилось. Чемпионат уже на такой стадии, что лидеры не хотят рисковать, сдавать позиции. Стараемся, но нам пока тяжело.

    — Подведите итоги первой части сезона.

    — Оценку давать сложно, когда ты находишься в нашем положении. Десять туров впереди. Мы должны хорошо поработать на сборах, усилиться. Ребята увидели и не стушевались, что здесь можно, нужно играть и набирать очки. Мы не мальчики для битья в РФПЛ. У нас хорошие шансы решить задачу уже весной.

    — Есть планы по усилению команды?

    — Об этом я не могу ничего сказать. Такие вопросы решаются внутри клуба.

    — Какую ставите задачу в Кубке России?

    — Мы вышли в четвертьфинал. Будем сражаться. Это такой турнир, где немного матчей, а цель рядом.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.12.2017 07:12
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