Форвард «Тосно» Марков – о переходе Заболотного в «Зенит»: «Дай бог, чтобы он ушел»

Форвард «Тосно» Евгений Марков после матча 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:3) рассказал о своей игре в атаке без нападающего Антона Заболотного, который в ближайшее время подпишет контракт с «Зенитом».

– Без Заболотного в атаке было тяжелее?

– Конечно, это мой партнер, мне удобно с ним, играем два года. Тяжелее, но я и один комфортно себя чувствую.

– Опасаетесь, что Антон уйдет в «Зенит»?

– Дай бог, чтобы он ушел. Для него это повышение. Он этого заслуживает, я вижу, как он работает на каждой тренировке.