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    • Форвард «Тосно» Марков – о переходе Заболотного в «Зенит»: «Дай бог, чтобы он ушел»

    Форвард «Тосно» Марков – о переходе Заболотного в «Зенит»: «Дай бог, чтобы он ушел»

    Форвард «Тосно» Евгений Марков после матча 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:3) рассказал о своей игре в атаке без нападающего Антона Заболотного, который в ближайшее время подпишет контракт с «Зенитом».

    – Без Заболотного в атаке было тяжелее?

    – Конечно, это мой партнер, мне удобно с ним, играем два года. Тяжелее, но я и один комфортно себя чувствую.

    – Опасаетесь, что Антон уйдет в «Зенит»?

    – Дай бог, чтобы он ушел. Для него это повышение. Он этого заслуживает, я вижу, как он работает на каждой тренировке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2017 00:40
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    Комментарии (4)
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    vaenruk
    1513028643
    Опять эти желтушные заголовки в корне меняющие суть интервью
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    Sergei26
    1513028743
    Удачи
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    Inks
    1513068841
    Подлые журналюги выдирают из контекста фразу - и смысл от интервью уже другой
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    ologreds
    1694991749
    numo528906
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