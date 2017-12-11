Манчини: «Зениту» нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве. У нас его нет»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 20-го тура РФПЛ против «Ахмата» (0:0) выразил мнение, что петербургской команде требуется забивной игрок.

На 59-й минуте нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин не попал в пустые ворота после отскока мяча от перекладины.

«Нам точно нужно внести коррективы в нашу игру. Есть много моментов, которые меня не устраивают, и главный из этих моментов – реализация создаваемых моментов. Нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве. И его у нас сейчас нет», – сказал Манчини.