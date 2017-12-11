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    • Манчини: «Зениту» нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве. У нас его нет»

    Манчини: «Зениту» нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве. У нас его нет»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 20-го тура РФПЛ против «Ахмата» (0:0) выразил мнение, что петербургской команде требуется забивной игрок.

    На 59-й минуте нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин не попал в пустые ворота после отскока мяча от перекладины.

    «Нам точно нужно внести коррективы в нашу игру. Есть много моментов, которые меня не устраивают, и главный из этих моментов – реализация создаваемых моментов. Нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве. И его у нас сейчас нет», – сказал Манчини.

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.12.2017 22:22
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    Комментарии (80)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    sprint5
    1513037373
    интересно и непонятно кого он имеет в виду
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    a-rakhmatov
    1513042725
    Совсем разленился Манчини не хочет тренировать своих нападающих, начал косячить Кокорин, Полоз потерял форму, а Дзюба вообще обревенел в доску
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    Опорник84
    1513048179
    А Кокоша с Дзюбиньей, как-же 35 мячей на двоих!
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    Ще Гевара
    1513049585
    Самое время вспомнить о Панюкове.
    Ответить
    rubinovyi2
    1513057245
    А как же Артемка?Ты же веришь в него!
    Ответить
    OfaZavr
    1513066691
    кого подать вам прикажете может Левандовски, Кавани, Суареса? или может Заболотного хватит он тот еще голеадор))
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    Diesel133
    1513070605
    и поэтому вы берете Заболотного? Если серьезно, думаю, что Зениту нужен тренер, хорошо знающий РПЛ.
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    опус 2
    1513074843
    Команды ему нужны ,которым забивать можно много и без проблем! А в России таких команд ,к его сожалению , неожиданно мало
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    Svoysvoemubrat
    1513078467
    Заявитесь в ФНЛ, там за первое место поборетесь.
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    ologreds
    1694991751
    numo528895
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