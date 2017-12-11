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    • Манчини: «Зенит» не реализовал 100-процентные моменты в матче с «Ахматом»

    Манчини: «Зенит» не реализовал 100-процентные моменты в матче с «Ахматом»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 20-го тура РФПЛ против «Ахмата» (0:0) отметил слабую реализацию моментов петербургской команды в данной встрече.

    В одном из эпизодов нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин с метра не попал в пустые ворота.

    «Мы не реализовали 100-процентные моменты. Разочарованы результатом. Надо было забивать», – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш спорт».

    На зимний перерыв «Зенит» ушел на втором месте в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2017 22:01
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    Комментарии (9)
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    upiter622
    1513019300
    НАДО БЫЛО ЗАБИВАТЬ!!! Дык научи наконец как бить по пустым воротам!
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    acer2003
    1513019545
    Согласен.... только это вопрос к тренеру, ПОЧЕМУ ????? (((
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    евгений ___
    1513020371
    Так и Тереку надо было свои выходы использовать в первом тайме. Столько моментов загубили... Играли равные по силе, но не по бюджету, команды.
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    Football06
    1513021556
    В конце конечно могли победить как Кокорин так и игрок ЗЕНИТА мог забить, в первом случае промах, во втором защитник вынес
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    XaXatyn
    1513022475
    Много кто разочарованы ! Пришел в сильный клуб ! Купили всех кого хотел Манчини , а где результат ? Деньги на трансфер в пустую ? Или же проблема не в игроках , а в их тренере !
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    Kl0dus
    1513026453
    У зенита еще проблемы есть. Шатова пора сливать. Конфликтный стал слишком. Его замена могла быть не связана с его игрой, Мевля все таки отсутствовал. Возможно Манчини необходимо было перестроить игру (голевой момент таки случился). А этот обиженный сразу в раздевалку побежал. А вторая главная проблема Зенита - Слепой ОРЛОВ. Он реально не видит что происходит на поле. Путает фамилии. Он настолько много ошибок делает, что мне порой кажется, что зенит не выигрывает из-за него.
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    Gullit 76
    1513067271
    Почему-то у всех Итальянских тренеров в России возникает момент когда команда начинает беззубо играть в атаке.Вроде и мяч держат,весь матч поддерживают темп,а толку никакого.Какие 100% моменты?Он был вообще один.
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    ologreds
    1694991751
    numo528893
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