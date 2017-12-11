Манчини: «Зенит» не реализовал 100-процентные моменты в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 20-го тура РФПЛ против «Ахмата» (0:0) отметил слабую реализацию моментов петербургской команды в данной встрече.

В одном из эпизодов нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин с метра не попал в пустые ворота.

«Мы не реализовали 100-процентные моменты. Разочарованы результатом. Надо было забивать», – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш спорт».

На зимний перерыв «Зенит» ушел на втором месте в турнирной таблице.