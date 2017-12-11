Рапопорт: «Если «Зенит» хочет стать чемпионом, то необходимо побеждать «Ахмат»

Бывший спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт не ждет простой игры для сине-бело-голубых в выездном матче с «Ахматом». По его словам, в Грозном гости должны сыграть в агрессивный, атакующий футбол.

Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Зенит» состоится в понедельник, 11 декабря, в 19:30 по московскому времени.

– Чего ждете от матча в Грозном?

– Для «Зенита» матч будет непростым. Мы вообще тяжело играем с этой командой, не могу вспомнить, когда там выигрывали в последний раз. В Испании тактика была выбрана идеальная: играли «вторым номером» и реализовали практически все, что удалось создать в атаке. Причем забили красивые голы. В Грозном, на мой взгляд, несколько иная ситуация: надо не в контратакующей манере играть, а брать очки. Для этого надо атаковать. Но «Ахмат» может использовать быстрые контратаки. Поэтому надо быть очень аккуратными: атаковать, владеть инициативой, но в то же время не проворонить выпады со стороны соперника. В его составе есть активные игроки. Те же бразильцы например. Михаил Галактионов много работал с юношескими командами. Он – молодой и очень скрупулезный тренер. Предполагаю, что, готовясь к игре с «Зенитом», он выберет правильную тактику для команды. Поэтому все зависит от «Зенита», которому нужно сыграть в свой футбол. Если команда забьет быстрый гол, то в данной ситуации придется легко, потому что сопернику нужно будет раскрываться и появятся зоны. Как было в Сан-Себастьяне. Но если долгое время будет ничейный счет или «Зенит» начнет проигрывать, тогда все будет непредсказуемо. Но я верю, что «Зенит» свое возьмет. Если команда все-таки стремится стать чемпионом России, то необходимо побеждать «Ахмат». Отпускать «Локомотив» ни в коем случае нельзя. Кроме того, «Спартак» уже впереди. Да и «Краснодар» тоже подтянулся.

– Не расслабит ли «Зенит» победа в Испании?

– Мне игра в Сан-Себастьяне понравилась. Мы убедились в очередной раз, что процесс владения мячом не всегда отражается на результате. Победа всегда приносит положительные эмоции. Наша команда не должна стать исключением. Произошли определенные ротации в составе. Некоторые игроки отдохнули. Восстановиться команда успеет. Тут, повторяю, дело даже не в «Ахмате», а в «Зените». Если наша команда проведет матч с агрессией и без той расхлябанности, которая порой случалась, то все будет нормально. Если не возьмем три очка, то на борьбу за чемпионство это очень серьезно повлияет. Команда Юрия Семина прет, как в прошлом сезоне «Спартак». Вырывает очки просто на жилах. Как, например, в Хабаровске или в Москве у «Рубина». К тому же «Зениту» еще придется играть с «Локомотивом» в Москве.

– Какое впечатление производит «Ахмат»?

– Неплохое. Кстати, при Кононове было так же. Может, ему времени не хватило. Галактионов способен улучшить ситуацию после ухода Кононова. И команда при новом тренере уже набрала много очков. «Ахмат» пытается играть в свой футбол, контролирует мяч, стремится действовать в атакующей манере. Как будет играть с «Зенитом»? Не знаю. Наверняка попытается закрыть все зоны. Но, учитывая быстроту Кокорина, Кузяева, Полоза и Ригони, сине-бело-голубые могут камня на камне не оставить от хозяев поля. Ну и гостям надо думать, как при срыве атаки не пропустить быстрый ответ.