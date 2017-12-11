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    • Рапопорт: «Если «Зенит» хочет стать чемпионом, то необходимо побеждать «Ахмат»

    Рапопорт: «Если «Зенит» хочет стать чемпионом, то необходимо побеждать «Ахмат»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт не ждет простой игры для сине-бело-голубых в выездном матче с «Ахматом». По его словам, в Грозном гости должны сыграть в агрессивный, атакующий футбол.

    Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Зенит» состоится в понедельник, 11 декабря, в 19:30 по московскому времени.

    – Чего ждете от матча в Грозном?

    – Для «Зенита» матч будет непростым. Мы вообще тяжело играем с этой командой, не могу вспомнить, когда там выигрывали в последний раз. В Испании тактика была выбрана идеальная: играли «вторым номером» и реализовали практически все, что удалось создать в атаке. Причем забили красивые голы. В Грозном, на мой взгляд, несколько иная ситуация: надо не в контратакующей манере играть, а брать очки. Для этого надо атаковать. Но «Ахмат» может использовать быстрые контратаки. Поэтому надо быть очень аккуратными: атаковать, владеть инициативой, но в то же время не проворонить выпады со стороны соперника. В его составе есть активные игроки. Те же бразильцы например. Михаил Галактионов много работал с юношескими командами. Он – молодой и очень скрупулезный тренер. Предполагаю, что, готовясь к игре с «Зенитом», он выберет правильную тактику для команды. Поэтому все зависит от «Зенита», которому нужно сыграть в свой футбол. Если команда забьет быстрый гол, то в данной ситуации придется легко, потому что сопернику нужно будет раскрываться и появятся зоны. Как было в Сан-Себастьяне. Но если долгое время будет ничейный счет или «Зенит» начнет проигрывать, тогда все будет непредсказуемо. Но я верю, что «Зенит» свое возьмет. Если команда все-таки стремится стать чемпионом России, то необходимо побеждать «Ахмат». Отпускать «Локомотив» ни в коем случае нельзя. Кроме того, «Спартак» уже впереди. Да и «Краснодар» тоже подтянулся.

    – Не расслабит ли «Зенит» победа в Испании?

    – Мне игра в Сан-Себастьяне понравилась. Мы убедились в очередной раз, что процесс владения мячом не всегда отражается на результате. Победа всегда приносит положительные эмоции. Наша команда не должна стать исключением. Произошли определенные ротации в составе. Некоторые игроки отдохнули. Восстановиться команда успеет. Тут, повторяю, дело даже не в «Ахмате», а в «Зените». Если наша команда проведет матч с агрессией и без той расхлябанности, которая порой случалась, то все будет нормально. Если не возьмем три очка, то на борьбу за чемпионство это очень серьезно повлияет. Команда Юрия Семина прет, как в прошлом сезоне «Спартак». Вырывает очки просто на жилах. Как, например, в Хабаровске или в Москве у «Рубина». К тому же «Зениту» еще придется играть с «Локомотивом» в Москве.

    – Какое впечатление производит «Ахмат»?

    – Неплохое. Кстати, при Кононове было так же. Может, ему времени не хватило. Галактионов способен улучшить ситуацию после ухода Кононова. И команда при новом тренере уже набрала много очков. «Ахмат» пытается играть в свой футбол, контролирует мяч, стремится действовать в атакующей манере. Как будет играть с «Зенитом»? Не знаю. Наверняка попытается закрыть все зоны. Но, учитывая быстроту Кокорина, Кузяева, Полоза и Ригони, сине-бело-голубые могут камня на камне не оставить от хозяев поля. Ну и гостям надо думать, как при срыве атаки не пропустить быстрый ответ.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    11.12.2017 07:07
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    baden69
    1512973517
    В Грозном всегда тяжело играть, так что удачи.
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    Приус
    1512977284
    Хочу выиграть золото, но не имею возможности. Могу заявить Дзюбу, но не имею желания. А горцы хотят поквитаться за подлый матч в Питере.
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    mamba9090909
    1512979085
    Тут даже разговоров не должно быть. Только победа.
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    Borz1
    1512980550
    Если судейство будет как Питере то зенит возмет очко!
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    polt
    1512980906
    Сегодня будет видно, хочет ли Зенит стать чемпионом. Удачи и красивой победы.
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    Adekvat07
    1512985391
    Ничья там будет
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    neveldomha
    1512986766
    Главное отобрать у Кадырова микрофон.
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    Garrincha58
    1512996484
    Зенит проиграет и Ахмату и скоро Селтику и весной выгонят итальяшку пусть едет тренировать Буффонов и Доннарумов
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    ologreds
    1694991755
    numo528817
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