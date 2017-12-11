Романцев: «Атака «Спартака» оказалась индивидуально сильнее обороны ЦСКА»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что превосходство в атакующей линии красно-белых сказалось на итоговом счете встречи с ЦСКА.

Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:0.

– В «Спартаке» три изменения в стартовом составе: Зобнин, Самедов и Мельгарехо вышли, а Джикия, Боккетти и Зе Луиш остались в резерве. После ливерпульского разгрома ожидали больших перемен?

– И да, и нет. Обычно тяжелые поражения заставляют тренера ломать голову, кому же доверить судьбу следующего матча. А это лотерея. И здесь ты полагаешься только на свое восприятие, поскольку времени на оценку состояния игроков у Карреры почти не было. В таких случаях почувствовать состояние футболиста можно в личной беседе с ним. Хотя и это не всегда удается. Здесь вся надежда на тренерское чутье. Других рецептов нет.

– Согласитесь, что в плане состава выбор у Карреры побогаче, чем у Гончаренко?

– Вне всякого сомнения. Здесь у «Спартака» безусловное преимущество. Ведь не от хорошей жизни Гончаренко вынужден ставить в пару к Витиньо в атаку Вернблума.

– Быстрого гола в этом матче не ожидали?

– А почему бы и нет? Соперники изучили друг друга от и до. А потому время на прощупывание слабых мест не тратили. Стоило ожидать, что после провала «Спартак» будет чуть скован, но он это опроверг. А мяч получился у наших ребят трудовой: Самедов бросил в прорыв Мельгарехо, который успел пробросить мяч мимо Васина, и нашел в штрафной Промеса.

– Акинфеев был обречен?

– Игорь сделал все, что мог, – парировал первый удар Адриано. Но здесь показал класс Промес – убрал на замахе бросившегося под удар Фернандеса и поставил точку.

– Потом Акинфеев еще пару раз спас ЦСКА от неприятностей после ударов Самедова и Луиса Адриано. Та легкость, с которой армейцы позволяли сопернику проникать в штрафную, не удивила?

– Просто спартаковская атака оказалась индивидуально сильнее обороны ЦСКА. К тому же хозяева превосходили гостей в борьбе за середину поля. Откуда все и начиналось. Пара неплохих подходов у ЦСКА была. Но их смазывал неточный последний пас. Потому и Витиньо, и Вернблум шансов забить не имели.