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    • Романцев надеется, что в Лиге Европы «Спартаку» не попадется команда уровня «Ливерпуля»

    Романцев надеется, что в Лиге Европы «Спартаку» не попадется команда уровня «Ливерпуля»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев подчеркнул, что красно-белым было крайне важно выиграть в дерби у ЦСКА. Также специалист поделился ожиданиями от жеребьевки плей-офф Лиги Европы, которая пройдет в понедельник.

    «Для спартаковцев эта победа особенно важна в психологическом плане. Они словно вспомнили заповедь Мохаммеда Али – кто не поднимается, тот не побеждает.

    Что касается Лиги Европы, то очень надеюсь, что жребий не подарит «Спартаку» очередной «Ливерпуль». В остальном видно, что у команды в чемпионской гонке есть будущее», – сказал Романцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2017 01:20
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    Комментарии (11)
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    sprint5
    1512960136
    в лотерее не каждый выигрывает а вдруг лондонский Арсенал
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    АЛЕКС 58
    1512964952
    Бздишь!?Не хочешь повторения 7-0!?
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    mihail200606
    1512966746
    А там в этом году состав очень сильный..
    Ответить
    фантоци
    1512968419
    Да, надейтесь,а то опять 7-0 как то не очень))
    Ответить
    Диктор
    1512969180
    А что там такие еще остались????
    Ответить
    Fan Loko mik
    1512972274
    Что за настроение! Или 1/16 предел мечтаний Спартака? Слабых соперников там уже нет!!
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    vick-north-west
    1512973025
    Сегодня узнаем. Спартак - несеяный, а среди сеяных есть Braga (POR), Plzeň (CZE), Salzburg (AUT) и даже Dynamo Kyiv (UKR). Жаль, что с Киевом по-прежнему разводят, самый легкий соперник был бы. В худшем случае - Милан, Арсенал, три испанских клуба - давно с ними не виделись, 5:1 !
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    SPACE TRUCKIN
    1512978754
    пусть будет самая сильная команда - в таких поединках и проявляются все игровые качества...да и некоторых наших звёзд можно с небес на землю опускать иногда...
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    XaXatyn
    1512986521
    Сеяные очень сильные команды , средних команда там все пару штук ,надеюсь Спартаку повезет !
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    ologreds
    1694991757
    numo528808
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