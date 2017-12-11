Романцев надеется, что в Лиге Европы «Спартаку» не попадется команда уровня «Ливерпуля»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев подчеркнул, что красно-белым было крайне важно выиграть в дерби у ЦСКА. Также специалист поделился ожиданиями от жеребьевки плей-офф Лиги Европы, которая пройдет в понедельник.

«Для спартаковцев эта победа особенно важна в психологическом плане. Они словно вспомнили заповедь Мохаммеда Али – кто не поднимается, тот не побеждает.

Что касается Лиги Европы, то очень надеюсь, что жребий не подарит «Спартаку» очередной «Ливерпуль». В остальном видно, что у команды в чемпионской гонке есть будущее», – сказал Романцев.