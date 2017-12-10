Таски заявил, что скоро начнет переговоры о продлении контракта со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Сердар Таски после победы над ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России рассказал о своих планах на будущее.

Напомним, что действующий контракт 30-летнего немца с красно-белыми истекает в конце этого сезона.

– Какие ваши планы на будущее?

– Я отправляюсь отдыхать, вот и все мои планы.

– Что по поводу вашего нового контракта со «Спартаком»?

– Я думаю, мы скоро снова начнем переговоры об этом. Мы уже общались о новом соглашении в начале сезона. У меня еще шесть месяцев действует контракт, я очень счастлив в команде. Надеюсь, мы хорошо проведем оставшуюся часть сезона. Посмотрим, что случиться в будущем.