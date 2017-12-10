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    • Таски заявил, что скоро начнет переговоры о продлении контракта со «Спартаком»

    Таски заявил, что скоро начнет переговоры о продлении контракта со «Спартаком»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски после победы над ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России рассказал о своих планах на будущее.

    Напомним, что действующий контракт 30-летнего немца с красно-белыми истекает в конце этого сезона.

    – Какие ваши планы на будущее?

    – Я отправляюсь отдыхать, вот и все мои планы.

    – Что по поводу вашего нового контракта со «Спартаком»?

    – Я думаю, мы скоро снова начнем переговоры об этом. Мы уже общались о новом соглашении в начале сезона. У меня еще шесть месяцев действует контракт, я очень счастлив в команде. Надеюсь, мы хорошо проведем оставшуюся часть сезона. Посмотрим, что случиться в будущем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2017 23:53
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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1512939347
    Надо решать этот вопрос. Таски нужен Спартаку.
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    Алекc
    1512943108
    Таски правда нужен. лучше пока нет, ну кроме Джикии
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    Кинстифа
    1512969503
    Ни чего не имею против него, НО пора отпустить.. надо покупать классных защитников
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    Приус
    1512977885
    Даже не знаю. Если Кутепов будет играть как вчера, то они с Джикией сыграются в железную пару. Вот если планируют строить оборону с тремя ЦЗ, тогда да.
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    OfaZavr
    1512982110
    вот найти бы кого получше, то можно его и отпустить.
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    ologreds
    1694991757
    numo528801
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