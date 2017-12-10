Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Дед Мороз посетил тренировку «Зенита» и подарил игрокам подарки

    Дед Мороз посетил тренировку «Зенита» и подарил игрокам подарки

    Дед Мороз посетил тренировочную базу «Зенита».

    Как сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых, необычный гость поздравил футболистов и преподнес им новогодние подарки.

    Дед Мороз также отметил, что его впечатлил гол защитника петербуржцев Бранислава Ивановича, который тот забил в ворота «Реала Сосьедад».

    «Очень порадовал Бранислав дедушку! Какой красивый мяч получился! Я внимательно слежу за вами и вместе со всеми болельщиками радуюсь, когда у вас все получается. Желаю побед во всех турнирах, новых красивых голов и праздничного настроения!» — сказал Дед Мороз.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2017 23:27
    Рекомендуем
    Комментарии (15)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    insider_retro
    1512939106
    Рановато дедушка припёрся, но речь задвинул своевременную, обстоятельную и со знанием дела!... Приличный макияж Деда, роскошная борода, да и весь ритуал в целом, наверное, сильно удивили аргентинскую братию!!..))
    Ответить
    Сержтир
    1512940997
    А дед мороз это его сиятельство Миллер.
    Ответить
    Nerlinger
    1512941148
    а Спартак надобно деду Мазаю посетить
    Ответить
    kvm
    1512942657
    У них и дед мороз голубой
    Ответить
    Жёлто-синий
    1512963873
    Детский сад
    Ответить
    Обер-КанцлерЪ
    1512967517
    И у них в официальном твиттере клуба тоже опечатки, как на том же бомбардире... Очень печально, неграмотность и раздолбайство процветают повсюду. П.С. Дзюба в подарок пирожок получил.
    Ответить
    ПФК ЦСКА Моscow
    1512969911
    Дзюбе водяной пистолетик)
    Ответить
    KARAT777
    1512987172
    в пресс службе тоже тупые олегархфрены работают и их подстилки, систематические ошибки... А дед мороз к послушным детям должен ходить и подарки раздавать, а не к тем кого права лишают и штрафы постоянные.
    Ответить
    Полная Канистра
    1512993638
    да это же дзюбаня раз не полетел с командой в грозный решил дедом подработать
    Ответить
    ologreds
    1694991757
    numo528796
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+