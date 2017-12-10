Дед Мороз посетил тренировку «Зенита» и подарил игрокам подарки

Дед Мороз посетил тренировочную базу «Зенита».

Как сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых, необычный гость поздравил футболистов и преподнес им новогодние подарки.

Дед Мороз также отметил, что его впечатлил гол защитника петербуржцев Бранислава Ивановича, который тот забил в ворота «Реала Сосьедад».

«Очень порадовал Бранислав дедушку! Какой красивый мяч получился! Я внимательно слежу за вами и вместе со всеми болельщиками радуюсь, когда у вас все получается. Желаю побед во всех турнирах, новых красивых голов и праздничного настроения!» — сказал Дед Мороз.