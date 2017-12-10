Будогосский: «Николаев в дерби показал более высокое по сравнению с забугорными коллегами мастерство»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил работу арбитра Алексея Николаева на матче 20 тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА (3:0). Руководитель доволен действиями рефери.

«Николаев в очередной раз подтвердил свой очень высокий уровень профессиональной готовности. Считаю, что был очень трудный матч, даже труднейший, и проведен он на достойном уровне. Это лишний раз подтверждает, что у нас есть судьи, способные работать на самом высоком уровне.

И если мы сравним некоторых забугорных коллег, которые судили матчи нашей национальной команды, и вот работу Николаеву – понятно, в какую сторону склонится чаша весов. Хочу поздравить Алексея Валерьевича с 225 матчем в чемпионате России, пожелаю ему, чтобы после этой цифры стояло многоточие», – сказал Будогосский.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

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