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    • Будогосский: «Николаев в дерби показал более высокое по сравнению с забугорными коллегами мастерство»

    Будогосский: «Николаев в дерби показал более высокое по сравнению с забугорными коллегами мастерство»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил работу арбитра Алексея Николаева на матче 20 тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА (3:0). Руководитель доволен действиями рефери.

    «Николаев в очередной раз подтвердил свой очень высокий уровень профессиональной готовности. Считаю, что был очень трудный матч, даже труднейший, и проведен он на достойном уровне. Это лишний раз подтверждает, что у нас есть судьи, способные работать на самом высоком уровне.

    И если мы сравним некоторых забугорных коллег, которые судили матчи нашей национальной команды, и вот работу Николаеву – понятно, в какую сторону склонится чаша весов. Хочу поздравить Алексея Валерьевича с 225 матчем в чемпионате России, пожелаю ему, чтобы после этой цифры стояло многоточие», – сказал Будогосский.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

    «Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби. Как это было

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2017 20:33
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    Комментарии (11)
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    батог
    1512928230
    На эмоциях, мог бы и наговорить на Николаева!!! А сейчас скажу что нормально держал игру!!!
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    Moveton
    1512928386
    конечно, тупо играть двумя руками в мяч и не получить жёлтую) цска проиграл конечно по делу, но судейство было не на уровне.
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    Одинокий волк Маквейд
    1512928826
    Если он такой молодец, что же его назначают через 1-2 тура?
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    DOCTOR PENALTY
    1512929328
    Давал играть, всё нормально.
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    OldenVad
    1512929815
    Ну пару ошибок было. Думаю Андриано за руки - желтая и Верблум - 2я желтая. В принципе я не в обиде )))
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    paracetamol
    1512931959
    Да ладно, свистел в одну сторону, против ворот Гарика.
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    VVM1964
    1512932085
    Не было предвзятого отношения , ошибки были в обе стороны , а главное , что они не стали решающими в матче , в общем " погоды не испортил " . " 4+ "
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    мы_не_рабы
    1512934774
    Оценивать работу судей - неблагодарное дело. Хорошо, что наш тренер изначально выбрал такую позицию, и не отступает от неё. Нам, болельщикам, можно. Мелкие недочёты были, но они не повлияли на игру. Давал играть и одним, и другим. У кого -то может быть другое мнение. На то оно и мнение.
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    OfaZavr
    1512979987
    вообщем то согласен, нормально отсудил без очевидных ляпов, игры не портил, но Вернблума в конце стоило удалить.
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    ologreds
    1694991759
    numo528773
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