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    • Сарри: «Проблемы в Серии А – вопрос времени. Победит тот, кто справится с ними быстрее»

    Сарри: «Проблемы в Серии А – вопрос времени. Победит тот, кто справится с ними быстрее»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри подвел итог ничьей с «Фиорентиной» (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

    «Я чувствую облегчение, потому что в этом матче мы снова показали волю к победе и создавали опасные моменты. Соперник сейчас в хорошей форме, но даже в этой ситуации мы доставили им много проблем в первом тайме и полностью контролировали встречу во второй половине.

    Мы не должны не кого слушать, ведь показали очень воодушевляющий матч. Чемпионат похож на реальную жизнь, где проблемы – это лишь вопрос времени. Побеждают те, кто справляется с ними быстрее», – сказал специалист.

    Неаполитанцы занимают второе место в турнирной таблице.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    10.12.2017 21:18
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