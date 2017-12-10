Сарри: «Проблемы в Серии А – вопрос времени. Победит тот, кто справится с ними быстрее»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри подвел итог ничьей с «Фиорентиной» (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

«Я чувствую облегчение, потому что в этом матче мы снова показали волю к победе и создавали опасные моменты. Соперник сейчас в хорошей форме, но даже в этой ситуации мы доставили им много проблем в первом тайме и полностью контролировали встречу во второй половине.

Мы не должны не кого слушать, ведь показали очень воодушевляющий матч. Чемпионат похож на реальную жизнь, где проблемы – это лишь вопрос времени. Побеждают те, кто справляется с ними быстрее», – сказал специалист.

Неаполитанцы занимают второе место в турнирной таблице.