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    • Глушаков: «Разгром ЦСКА? Это игра, бывает всякое. Были случаи, когда и 0:7 проигрывали»

    Глушаков: «Разгром ЦСКА? Это игра, бывает всякое. Были случаи, когда и 0:7 проигрывали»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу над ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России.

    «Хотели реабилитироваться за то поражение, которое было в Ливерпуле (0:7 в Лиге чемпионов – прим. «Бомбардира»). Но это осталось в истории. Перед матчем настраивались, хотели порадовать наших болельщиков, которые не заслуживали то поражение. Так что все по плану. После первого мяча где-то отдали инициативу, играли на контратаках во втором тайме. Организованно сыграли.

    Три мяча в воротах ЦСКА? Это игра, здесь бывает всякое. Уже были случаи, когда и 0:7 проигрывали. Проиграли мы, проиграла Бразилия (речь о 1:7 в полуфинале ЧМ-2014). Это футбол, за это его и любят. Мы победили сильного соперника.

    Дымовая завеса никак не сказалась, еще два забили. Пилипчук спрашивал о том, кого слева лучше поставить вместо Мельгарехо: меня или Зобнина. Я сказал, что мне все равно, выбирайте.

    Отдых на Новый год? Не знаю еще. Фото из раздевалки сегодня не ждите», – сказал Глушаков.

    Красно-белые поднялись на второе место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.12.2017 19:48
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    Комментарии (9)
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    DOCTOR PENALTY
    1512924769
    Мы Дениска футбол любим прежде всего за красивую игру с полной самоотдачей, когда игроки не ссат каких-то англичан. ( ...а так шутка тонкая, самокритичная)
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    saf05
    1512924801
    Глумись глумись ,а сам то 0
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    saf05
    1512924890
    Звезда МЖ
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    Игорь В
    1512926313
    Петушок кукарекнул....бывает. Очко заживает?!
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    shinnik
    1512929469
    Первый раз здравое взвешенное высказывание. А он,оказывается,умён..
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    frizom
    1513068498
    Хорошо ответил, капитан! С победой!
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    ologreds
    1694991759
    numo528765
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