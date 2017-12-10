Глушаков: «Разгром ЦСКА? Это игра, бывает всякое. Были случаи, когда и 0:7 проигрывали»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу над ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России.

«Хотели реабилитироваться за то поражение, которое было в Ливерпуле (0:7 в Лиге чемпионов – прим. «Бомбардира»). Но это осталось в истории. Перед матчем настраивались, хотели порадовать наших болельщиков, которые не заслуживали то поражение. Так что все по плану. После первого мяча где-то отдали инициативу, играли на контратаках во втором тайме. Организованно сыграли.

Три мяча в воротах ЦСКА? Это игра, здесь бывает всякое. Уже были случаи, когда и 0:7 проигрывали. Проиграли мы, проиграла Бразилия (речь о 1:7 в полуфинале ЧМ-2014). Это футбол, за это его и любят. Мы победили сильного соперника.

Дымовая завеса никак не сказалась, еще два забили. Пилипчук спрашивал о том, кого слева лучше поставить вместо Мельгарехо: меня или Зобнина. Я сказал, что мне все равно, выбирайте.

Отдых на Новый год? Не знаю еще. Фото из раздевалки сегодня не ждите», – сказал Глушаков.

Красно-белые поднялись на второе место в турнирной таблице.