Бундеслига. «Фрайбург» одолел «Кельн» благодаря двум пенальти, отыгравшись со счета 0:3

Состоялся матч 16 тура немецкой Бундеслиги, в котором сошлись две последние команды турнира – «Кельн» и «Фрайбург». В голевом поединке победа досталась гостям, хотя хозяева вели в счете в три мяча.

Команда из Кельна продолжает идти последней, не имея в активе ни одного победы.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

Кельн – Фрайбург – 3:4 (3:1)

Голы: 1:0 – Клюнтер, 8; 2:0 – Гирасси, 16 (с пенальти); 3:0 – Станко, 29 (в свои ворота); 3:1 – Петерсен, 39; 3:2 – Хаберер, 65; 3:3 – Петерсен, 89 (с пенальти); 3:4 – Петерсен, 90+5 (с пенальти).

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