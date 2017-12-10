Полиция Манчестера – перед дерби: «Если увидите людей в красно-голубых шарфах – сдайте их нам»

Официальный твиттер-аккаунт полиции Манчестера выступил с заявлением перед городским дерби в матче 16-го тура АПЛ.

«Если увидите людей в «половинчатых» шарфах (с символикой обоих клубов – прим. «Бомбардира») – пришлите нам фотографию и мы подумаем об аресте», – говорится в сообщении.

Твит стал ответом на аналогичную просьбу болельщика, сказавшего, что болеть за оба клуба в дерби – преступление.

«Манчестер Юнайтед» примет «Сити» в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляцию будет доступна по ссылке.

Ранее сообщалось, что дерби станет самым дорогим в истории по стоимости футболистов.