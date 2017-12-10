Полиция Манчестера – перед дерби: «Если увидите людей в красно-голубых шарфах – сдайте их нам»

Официальный твиттер-аккаунт полиции Манчестера выступил с заявлением перед городским дерби в матче 16-го тура АПЛ.
«Если увидите людей в «половинчатых» шарфах (с символикой обоих клубов – прим. «Бомбардира») – пришлите нам фотографию и мы подумаем об аресте», – говорится в сообщении.
Твит стал ответом на аналогичную просьбу болельщика, сказавшего, что болеть за оба клуба в дерби – преступление.
«Манчестер Юнайтед» примет «Сити» в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляцию будет доступна по ссылке.
Ранее сообщалось, что дерби станет самым дорогим в истории по стоимости футболистов.
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— GMP City Centre (@GMPCityCentre) 10 декабря 2017 г.