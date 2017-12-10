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    • Полиция Манчестера – перед дерби: «Если увидите людей в красно-голубых шарфах – сдайте их нам»

    Полиция Манчестера – перед дерби: «Если увидите людей в красно-голубых шарфах – сдайте их нам»

    Официальный твиттер-аккаунт полиции Манчестера выступил с заявлением перед городским дерби в матче 16-го тура АПЛ.

    «Если увидите людей в «половинчатых» шарфах (с символикой обоих клубов – прим. «Бомбардира») – пришлите нам фотографию и мы подумаем об аресте», – говорится в сообщении.

    Твит стал ответом на аналогичную просьбу болельщика, сказавшего, что болеть за оба клуба в дерби – преступление.

    «Манчестер Юнайтед» примет «Сити» в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляцию будет доступна по ссылке.

    Ранее сообщалось, что дерби станет самым дорогим в истории по стоимости футболистов.

    Источник: Twitter

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    10.12.2017 17:43
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    Комментарии (8)
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    Mordor13rus
    1512917889
    Вот мусора бараны
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    vick-north-west
    1512918129
    Неудивительно. Раз в сезонах 2012/13 и 11/12 оба Манчестера были на вершине таблицы АПЛ.....
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    Ljungberg9
    1512920764
    Полицейские с юмором :)
    Ответить
    ПФК ЦСКА Моscow
    1512921044
    взамен будут выдавать шарфы Халла?)
    Ответить
    MU-fanatic
    1512922513
    вообще не понимаю смысла поддерживать две и более команд!!!значит тот или иной человек просто неопределенная личность...и то не всегда личность))
    Ответить
    jet andy
    1512986714
    Понимаю что это шутка, но это всего лишь матчевый шарф.
    Ответить
    ologreds
    1694991761
    numo528744
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