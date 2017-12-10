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    • Манчестерское дерби станет самым дорогим в истории по стоимости игроков

    Манчестерское дерби станет самым дорогим в истории по стоимости игроков

    Сегодня «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в рамках 16-го тура чемпионата Англии.

    Издание Marca опубликовало ориентировочные составы команд. Суммарная стоимость футболистов составила 740 миллионов евро. Показатель является рекордным в истории дерби Манчестера.

    Матч пропустят Поль Погба, Эрик Байи, Бенжамин Менди и Джон Стоунс. В случае их появления стоимость была бы 904 миллиона.

    Встреча на «Олд Траффорд» начнется в 19:30 по московскому времени.

    Ожидается, что клубы сообщат стартовые составы на час до матча.

    Источник: Marca

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    10.12.2017 17:08
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    Комментарии (5)
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    kykyi
    1512915786
    Глори,глори,М Ю!
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    insider_retro
    1512916773
    Миллионы миллионами, но, наверняка, голов забьют не больше, чем в матче Кристал Пэлас - Борнмут (2-2)!...)) Вот если бы такие вложения напихали, к примеру, 12-15 голов на двоих!!..)) Тогда, да!!!!!
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    Rebrova
    1512918204
    2:2 это много. думаю не больше двух забьют.
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    Yellow 91
    1512923042
    Лингард- 0 ????, как так
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    ologreds
    1694991761
    numo528737
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