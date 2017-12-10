Манчестерское дерби станет самым дорогим в истории по стоимости игроков

Сегодня «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в рамках 16-го тура чемпионата Англии.

Издание Marca опубликовало ориентировочные составы команд. Суммарная стоимость футболистов составила 740 миллионов евро. Показатель является рекордным в истории дерби Манчестера.

Матч пропустят Поль Погба, Эрик Байи, Бенжамин Менди и Джон Стоунс. В случае их появления стоимость была бы 904 миллиона.

Встреча на «Олд Траффорд» начнется в 19:30 по московскому времени.

Ожидается, что клубы сообщат стартовые составы на час до матча.