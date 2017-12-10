Бубнов назвал ЦСКА фаворитом матча со «Спартаком»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. Напомним, встреча между командами пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

«Спартак» получил удар в Ливерпуле, Каррере очень важно вывести команду из тяжелого психологического состояния. При этом я не думаю, что «Спартак» посыплется, наоборот – футболисты должны собраться и реабилитироваться перед болельщиками на своем поле. К тому же, Лига чемпионов и РФПЛ – это совсем разные вещи с разным уровнем игры, скоростями, противодействием и так далее.

У ЦСКА есть сыгранная средняя линия. По сути, они играют как Испания на чемпионате мира, поскольку Вернблум и Витиньо помогают и в центре поля Дзагоеву, Натхо и Головину. Допускаю, что армейцы могут выиграть центр поля. В таком случае у «Спартака» возникнут серьезные трудности в организации игры.

Важно, как «Спартак» разберется с проблемой на левом фланге обороны, на который будет давить Марио Фернандес. Есть вариант с Петковичем, есть вариант с Джикией. Мне не кажется, что серб – худший вариант. Да, он не подключается к атакам, но здесь главное сыграть надежно. Вариантов очень мало. Не думаю, что «Спартак» сыграет в три центральных защитника – они просто не нужны против одного Вернблума. Это потеря в атакующем потенциале.

ЦСКА – не явный, но фаворит, так как у него меньше проблем. Вернблум и Натхо получили передышку на неделе, все ключевые футболисты здоровы. Если брать сильные и слабые стороны, то у ЦСКА есть небольшое преимущество. При этом «Спартак» играет дома и дерби привязано к ситуации в таблице, то есть результат очень важен. Поставил на результативную ничью – 1:1, но перед матчем можно отдать небольшое преимущество ЦСКА: 55 на 45», – заявил Бубнов.