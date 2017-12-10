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    Бубнов назвал ЦСКА фаворитом матча со «Спартаком»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. Напомним, встреча между командами пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

    «Спартак» получил удар в Ливерпуле, Каррере очень важно вывести команду из тяжелого психологического состояния. При этом я не думаю, что «Спартак» посыплется, наоборот – футболисты должны собраться и реабилитироваться перед болельщиками на своем поле. К тому же, Лига чемпионов и РФПЛ – это совсем разные вещи с разным уровнем игры, скоростями, противодействием и так далее.

    У ЦСКА есть сыгранная средняя линия. По сути, они играют как Испания на чемпионате мира, поскольку Вернблум и Витиньо помогают и в центре поля Дзагоеву, Натхо и Головину. Допускаю, что армейцы могут выиграть центр поля. В таком случае у «Спартака» возникнут серьезные трудности в организации игры.

    Важно, как «Спартак» разберется с проблемой на левом фланге обороны, на который будет давить Марио Фернандес. Есть вариант с Петковичем, есть вариант с Джикией. Мне не кажется, что серб – худший вариант. Да, он не подключается к атакам, но здесь главное сыграть надежно. Вариантов очень мало. Не думаю, что «Спартак» сыграет в три центральных защитника – они просто не нужны против одного Вернблума. Это потеря в атакующем потенциале.

    ЦСКА – не явный, но фаворит, так как у него меньше проблем. Вернблум и Натхо получили передышку на неделе, все ключевые футболисты здоровы. Если брать сильные и слабые стороны, то у ЦСКА есть небольшое преимущество. При этом «Спартак» играет дома и дерби привязано к ситуации в таблице, то есть результат очень важен. Поставил на результативную ничью – 1:1, но перед матчем можно отдать небольшое преимущество ЦСКА: 55 на 45», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.12.2017 14:55
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    VVM1964
    1512909057
    В таком матче фаворита нет .
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    Бубновский
    1512909070
    ....не согласен!....у фернандеса давно уже давилка сломалась, что бы давить на фланге....натхо и вернблум это не месси и неймар.....игра будет равной, а выиграет тот, кто будет успешней в реализации
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    Mahone
    1512909734
    3-1 Спартак победит
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    Игорь В
    1512910016
    Свинорылые мандражируют!!!
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    Диктор
    1512912034
    Бубен такой же козел как и Аленичев оказался.
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    Полная Канистра
    1512912666
    бубен уже в штаны сссссссыт
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    a-rakhmatov
    1512915869
    Бубен туфту пробубнил...
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    Супермачо
    1512924125
    Любой бестолковый фанат, тыкая пальцем в небо, предскажет более правильно, чем этот лысый иксперд. Похоже, что футбольный эксперт - работа, на которой профессионализм даром не нужен. Неси себе х...ю какую хочешь ...
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    Поль
    1512926615
    там где есть витиньо, не может быть сыгранности в центре. мое мнение, не претендую на объективность. )
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    ologreds
    1694991763
    numo528719
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