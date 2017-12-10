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    • Тихонов – о поражении «Спартака» со счетом 0:7: «Это ни в коем случае не клеймо и не позор»

    Тихонов – о поражении «Спартака» со счетом 0:7: «Это ни в коем случае не клеймо и не позор»

    Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов, ныне возглавляющий «Крылья Советов», подчеркнул, что красно-белые не заслуживали поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:7. Специалист также прокомментировал слова Дмитрия Аленичева, который назвал это поражение позором.

    – Аленичев назвал 0:7 от «Ливерпуля» позором, Титов – клеймом на всю жизнь, а что скажет Тихонов?

    – Обидно, серьезное поражение, которое очень сильно ударило по имиджу клуба. При этом считаю, бывают такие игры, когда у соперника залетает практически все. Их надо просто пережить.

    – То есть категоричных оценок вы по одной игре давать не готовы?

    – Ни в коем случае не клеймо и не позор. Подобная неудача может постигнуть любую команду. «Спартак» еще не так давно обыгрывал «Севилью» со счетом 5:1 по такому же сценарию: просто все залетело. Испанцы тоже не заслуживали столь крупного поражения. В отдельно взятом матче может случиться всякое.

    – Тем более есть шанс реабилитироваться в глазах болельщиков уже в игре с ЦСКА.

    – Вот именно. Мы в 1997 году не прошли в квалификации Лиги чемпионов «Кошице», и до сих пор помню, сколько грязи на нас вылили. Но через три дня на матч с «Зенитом» болельщики все равно пришли и поддерживали нас так, что питерцев мы вынесли.

    – То есть дерби с ЦСКА еще и покажет, есть ли правда за той точкой зрения, что нынешним спартаковцам начхать на имидж клуба, раз они проигрывают 0:7?

    – Не считаю, что этот разгром демонстрирует наплевательское отношение игроков. Просто так повелось: пока «Спартак» играет хорошо, ветераны и специалисты довольны, а как случается провал, то сразу предлагают разогнать всю команду. Я подобного мнения не придерживаюсь. Уже говорил, что одна игра не показатель. За последние полтора десятка лет Каррера первым привел «Спартак» к чемпионству. Даже такой провальный матч не только не повод для резких шагов, но и для выводов о работе тренера. Сейчас точно не нужно кричать: «Убираем Карреру». У «Спартака» есть игра, есть свое лицо, и, думаю, команда сможет его держать. Думаю, болельщики и специалисты увидят правильную реакцию на разгром от «Ливерпуля».

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.12.2017 14:37
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    Комментарии (65)
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    mihail200606
    1512911492
    та ваще ниче страшного...
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    Taps
    1512911614
    Правильно, Тихонов. Именно клеймо и позор.
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    Диктор
    1512911863
    Тихонов в отличии от оленя истинный спартаковец.
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    богатяновский
    1512911951
    Конечно не клеймо и не позор это две совешенно разные по классу команды это всёравно что Мутко против Валуева поставить сколько он продержится секунд семь наверное из которых четыре в полёте проведёт там профессионалы а здесь чванливые понторезы которым правильно указали их место и реальную стоимость равную нулю
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    kolyma999
    1512912064
    А ЦСКА от 0-6 отмылся?
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    ФК_Полоцк
    1512913199
    Ну получили и получили. Как будто на итоговый результат в группе разница мячей повлияла. Да хоть 2-0 хоть 7-0 ... Как будто был Топовый клуб и тут им Карабах напихал) Все наши клубы - это уровень Лиги Европы, увы. Играть надо дальше, делать выводы, а главное закрывать проблемные позиции на трансферном рынке.
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    vick-north-west
    1512915516
    06/11/2007 Ливерпуль победил в ЛЧ турецкий Бешикташ несколько крупнее - 8:0. Тот сезон Бешик закончил на 4-м месте в своем ч-те, но уже в сезоне 08/09 стал чемпионом Турции!
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    Вомбат
    1512920858
    Тихонов, если такое поражение может в еврокубках настигнуть ЛЮБУЮ команду, почему оно ни разу не настигло ни одну советскую команду за десятилетия игр в еврокубках? Почему за 25 лет такое поражение ни разу не настигло ни одну российскую команду до Спартака? Почему с таким счетом Базель проигрывал Баварии, а Бавария Базелю проигрывала с гораздо меньшим счетом? Ответ "да мало ли почему" не принимается, как противоречащий теории вероятности.
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    OfaZavr
    1512922636
    полностью согласен, конечно сложно привыкнуть к такому результату, но мы переживем и это сделает нас сильнее!
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    ologreds
    1694991763
    numo528718
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