Тихонов – о поражении «Спартака» со счетом 0:7: «Это ни в коем случае не клеймо и не позор»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов, ныне возглавляющий «Крылья Советов», подчеркнул, что красно-белые не заслуживали поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:7. Специалист также прокомментировал слова Дмитрия Аленичева, который назвал это поражение позором.

– Аленичев назвал 0:7 от «Ливерпуля» позором, Титов – клеймом на всю жизнь, а что скажет Тихонов?

– Обидно, серьезное поражение, которое очень сильно ударило по имиджу клуба. При этом считаю, бывают такие игры, когда у соперника залетает практически все. Их надо просто пережить.

– То есть категоричных оценок вы по одной игре давать не готовы?

– Ни в коем случае не клеймо и не позор. Подобная неудача может постигнуть любую команду. «Спартак» еще не так давно обыгрывал «Севилью» со счетом 5:1 по такому же сценарию: просто все залетело. Испанцы тоже не заслуживали столь крупного поражения. В отдельно взятом матче может случиться всякое.

– Тем более есть шанс реабилитироваться в глазах болельщиков уже в игре с ЦСКА.

– Вот именно. Мы в 1997 году не прошли в квалификации Лиги чемпионов «Кошице», и до сих пор помню, сколько грязи на нас вылили. Но через три дня на матч с «Зенитом» болельщики все равно пришли и поддерживали нас так, что питерцев мы вынесли.

– То есть дерби с ЦСКА еще и покажет, есть ли правда за той точкой зрения, что нынешним спартаковцам начхать на имидж клуба, раз они проигрывают 0:7?

– Не считаю, что этот разгром демонстрирует наплевательское отношение игроков. Просто так повелось: пока «Спартак» играет хорошо, ветераны и специалисты довольны, а как случается провал, то сразу предлагают разогнать всю команду. Я подобного мнения не придерживаюсь. Уже говорил, что одна игра не показатель. За последние полтора десятка лет Каррера первым привел «Спартак» к чемпионству. Даже такой провальный матч не только не повод для резких шагов, но и для выводов о работе тренера. Сейчас точно не нужно кричать: «Убираем Карреру». У «Спартака» есть игра, есть свое лицо, и, думаю, команда сможет его держать. Думаю, болельщики и специалисты увидят правильную реакцию на разгром от «Ливерпуля».