Клопп — о дерби с «Эвертоном»: «То, как мы играли против «Спартака». не поможет нам»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 16-го тура АПЛ против «Эвертона».

«Сегодня на «Энфилде» мы играем с «Эвертоном». То, как мы играли против «Спартака» [матч группового этапа Лиги чемпионов закончился со счетом 7:0 в пользу «Ливерпуля» — прим. ред.], голы которые мы забили и результат, которого мы достигли, — это только информация. Она не поможет нам обыграть «Эвертон».

Все возвращается на свои места.

Да, мы знаем, что это не просто очередной матч, а дерби. Я очень рано понял, что нужно по-особенному относиться к дерби, а не игнорировать его. По окончании таких матчей ты должен сказать, что сделал все для своих болельщиков», — сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Эвертон» пройдет сегодня на «Энфилде». Начало встречи в 17:15 по московскому времени.