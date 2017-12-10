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    • Клопп — о дерби с «Эвертоном»: «То, как мы играли против «Спартака». не поможет нам»

    Клопп — о дерби с «Эвертоном»: «То, как мы играли против «Спартака». не поможет нам»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 16-го тура АПЛ против «Эвертона».

    «Сегодня на «Энфилде» мы играем с «Эвертоном». То, как мы играли против «Спартака» [матч группового этапа Лиги чемпионов закончился со счетом 7:0 в пользу «Ливерпуля» — прим. ред.], голы которые мы забили и результат, которого мы достигли, — это только информация. Она не поможет нам обыграть «Эвертон».

    Все возвращается на свои места.

    Да, мы знаем, что это не просто очередной матч, а дерби. Я очень рано понял, что нужно по-особенному относиться к дерби, а не игнорировать его. По окончании таких матчей ты должен сказать, что сделал все для своих болельщиков», — сказал Клопп.

    Матч «Ливерпуль» – «Эвертон» пройдет сегодня на «Энфилде». Начало встречи в 17:15 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    10.12.2017 12:34
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    Комментарии (4)
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    h3LL1k
    1512899103
    3 0 для Ливера я думаю будет нормально)
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    vick-north-west
    1512904547
    АПЛ, батенька! Как бы опять очки Клоппу не сняли - в прямом и переносном смысле...
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    RUPRICHT
    1512905768
    >ЮРГЕН КЛОПП ПРОСТО МОЛОДЕЦ СПАРТАК БЫЛ ПОХОРОНЕН!!!???ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ В ЛИГИ ЕВРОПЫ!!??? НО ДУМАЮ ЭТО БУДЕТ СЛОЖНО!!!!!
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    ologreds
    1694991763
    numo528707
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