Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Агуэро — о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Дерби — самая важная игра года»

    Агуэро — о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Дерби — самая важная игра года»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился ожиданиями от матча 16-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

    «Дерби — самая важная игра года. Это же один город, мы вместе находимся здесь. И люди могут сказать своим знакомым после игры: «Эй, моя команда выиграла». Так что для нас дерби — это это очень важно. Я надеюсь сегодня выиграть!

    Я чувствую себя хорошо. Я счастлив здесь, в этом клубе, и считаю АПЛ лучшей лигой мира», — сказал Агуэро.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» пройдет сегодня на «Олд Траффорд» Начало игры в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2017 12:13
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694991763
    numo528705
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+