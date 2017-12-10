Агуэро — о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Дерби — самая важная игра года»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился ожиданиями от матча 16-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Дерби — самая важная игра года. Это же один город, мы вместе находимся здесь. И люди могут сказать своим знакомым после игры: «Эй, моя команда выиграла». Так что для нас дерби — это это очень важно. Я надеюсь сегодня выиграть!

Я чувствую себя хорошо. Я счастлив здесь, в этом клубе, и считаю АПЛ лучшей лигой мира», — сказал Агуэро.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» пройдет сегодня на «Олд Траффорд» Начало игры в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.