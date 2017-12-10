Иванович: «Зениту» легче играть на европейской арене из-за открытого футбола»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович затруднился дать оценку команде по итогам первой части сезона. Футболист также отметил, что питерцам легче выступать на европейской арене из-за более открытого футбола в Лиге Европы.

«Как оцениваю первую часть сезона? Очень тяжело сказать сейчас. Впереди много матчей, много возможностей заработать очки. Нужно бороться за чемпионство до конца. Во многих матчах мы не сумели взять очки, несмотря на то, что играли хорошо. Но это, естественно, не считается. Надо побеждать в каждом матче.

В Европе команды играют в открытый футбол, поэтому нам легче. Но вообще мы должны быть готовы к любым ситуациям, уметь обыгрывать те команды, у которых в штрафной все 11 футболистов», – сказал Иванович.