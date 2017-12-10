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    • Иванович: «Зениту» легче играть на европейской арене из-за открытого футбола»

    Иванович: «Зениту» легче играть на европейской арене из-за открытого футбола»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович затруднился дать оценку команде по итогам первой части сезона. Футболист также отметил, что питерцам легче выступать на европейской арене из-за более открытого футбола в Лиге Европы.

    «Как оцениваю первую часть сезона? Очень тяжело сказать сейчас. Впереди много матчей, много возможностей заработать очки. Нужно бороться за чемпионство до конца. Во многих матчах мы не сумели взять очки, несмотря на то, что играли хорошо. Но это, естественно, не считается. Надо побеждать в каждом матче.

    В Европе команды играют в открытый футбол, поэтому нам легче. Но вообще мы должны быть готовы к любым ситуациям, уметь обыгрывать те команды, у которых в штрафной все 11 футболистов», – сказал Иванович.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.12.2017 10:59
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Бубновский
    1512893348
    ....в прагматичный футбол тоже надо уметь играть....дальше соперники будут только сильнее и сильнее....например спартак и цска!!!
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    APchelov
    1512893655
    Стало быть условным бавариям и реалам было бы проблематичным пройти нашу Уфу или тот же Амкар...
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    Mordor13rus
    1512894241
    С Русенборгом офигенно играли, да и последний матч с РС тупа игра на контре
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    Serjoga
    1512897087
    Глушаков тоже кричал, что в открытый футбол им играть легче! Игра с Ливерпулем показала как они умеют играть в открытый футбол!
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    insider_retro
    1512897590
    Девушка хочет всем понравится, выйти замуж (как вариант), для чего меняет макияж, одежду и манеру поведения... Зенит хочет понравится руководству и болельщикам, выиграть титулы и кубки, для чего наращивает ресурсы, проводит ротацию, иногда перестраивается под игру с конкретным соперником... Пока не всегда получается, да и Локо не сбавляет ход...
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    swot1205
    1512899874
    легче то легче а чуть сильне условного Андерлехта и срутся наши клубы
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    paracetamol
    1512900256
    Наши автобусы и паровозы всех заколебали. В Европе они бы вылетели в финансовую дыру, а у нас их терпят местные бюджеты, хотя народ давно перестал ходить. На матче Рубина полторы тыщи народу было. С чего зарплату платить?
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    BarStep
    1512900783
    Что-то я его не понял... Везде (в т.ч. и в Европе) команда играет так, как позволяет ей соперник. В открытый футбол играют +- равноценные команды по классу..., ну или авантюрно настроенный соперник, посчитавший, что он может себе это позволить... По моему лукавит уважаемый ветеран...
    Ответить
    sxw51fw4pz8r8
    1512907921
    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://wq.lt/wEhjy
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    ologreds
    1694991763
    numo528699
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