Вальверде не хочет ухода Маскерано из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не хотел бы ухода из команды Хавьера Маскерано.

«Уход Маскерано? Наше намерение состоит в том, чтобы стать сильнее, а не слабее. Трансферное окно еще не открылось, правда, возникают проблемы, с которыми нужно бороться.

Маскерано с нами и всякий раз, когда он играл, он преуспевал на поле. Если он уйдет, мы рассмотрим альтернативы», – сказал тренер.

Маскерано в текущем сезоне провел в чемпионате Испании шесть матчей, в которых результативными действиями не отличился.