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    • Муравьев: «Динамо» после выхода из ФНЛ не было готово к уровню РФПЛ»

    Муравьев: «Динамо» после выхода из ФНЛ не было готово к уровню РФПЛ»

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев дал оценку итогам выступлений команды в первой части сезона. Как было отмечено, в руководстве клуба недовольны результатами.

    «Такими итогами «Динамо», конечно, не может быть довольно. По большому счету, после своего выхода из ФНЛ клуб не был готов к уровню РФПЛ в полной мере, что и обусловило принятие решения по смене главного тренера. Эмоциональный всплеск, вызванный решением о назначении Дмитрия Хохлова главным тренером, помог команде собраться и улучшить спортивные результаты.

    Однако нельзя быть сегодня полностью довольным сегодняшним местом клуба в турнирной таблице. Поэтому мы надеемся, что в межсезонье Дмитрий Валерьевич предпримет усилия для подготовки достойного выступления клуба во второй части чемпионата России», – сказал Муравьев.

    «Динамо» на зимний перерыв в чемпионате РФПЛ ушло с 22 очками в активе после 20 матчей.

    Источник: Р-Спорт

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    10.12.2017 08:55
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    Комментарии (3)
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    логист
    1512892886
    за один год отвыкли
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    XaXatyn
    1512896144
    Динамо пока шатает , не знаешь что от них ожидать полного провала либо что они будут бороться за три очка в матче !
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    ologreds
    1694991765
    numo528690
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