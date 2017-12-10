Муравьев: «Динамо» после выхода из ФНЛ не было готово к уровню РФПЛ»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев дал оценку итогам выступлений команды в первой части сезона. Как было отмечено, в руководстве клуба недовольны результатами.

«Такими итогами «Динамо», конечно, не может быть довольно. По большому счету, после своего выхода из ФНЛ клуб не был готов к уровню РФПЛ в полной мере, что и обусловило принятие решения по смене главного тренера. Эмоциональный всплеск, вызванный решением о назначении Дмитрия Хохлова главным тренером, помог команде собраться и улучшить спортивные результаты.

Однако нельзя быть сегодня полностью довольным сегодняшним местом клуба в турнирной таблице. Поэтому мы надеемся, что в межсезонье Дмитрий Валерьевич предпримет усилия для подготовки достойного выступления клуба во второй части чемпионата России», – сказал Муравьев.

«Динамо» на зимний перерыв в чемпионате РФПЛ ушло с 22 очками в активе после 20 матчей.