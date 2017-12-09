Капитан молодежки «Спартака» — о возможной дисквалификации: «Проявления расизма в моих словах даже близко не было»

Капитан молодежного состава «Спартака» Леонид Миронов прокомментировал информацию о том, что нападающий «Ливерпуля» U-19 Райан Брюстер обвинил в его расистских высказываниях во время матча команд в Юношеской лиге УЕФА.

— Леонид, после матча с англичанами в прессе появилось много новостей о том, что вас могут дисквалифицировать…

— Первый раз в моей жизни такое. Поражен. Видел, как во время игры нападающий хозяев Райан Брюстер подходил к судье и общался с ним.

Подумал: «Возможно, у него травма…» А после игры сказали, что меня могут дисквалифицировать. Я удивился: за что?! Ответ — за расистские высказывания в адрес игрока. Был в шоке, когда узнал об этом.

— Вы хотите сказать, что вы не отвечали ни на одну из них?

— Нет. Однажды все-таки не сдержался. Тот момент у меня до сих пор перед глазами. Расположился спиной к Брюстеру. И слышу чуть ли не в ухо его крик. Не надо знать английский, чтобы понять, что это в мой адрес.

Разворачиваюсь и отвечаю ему в том же духе на повышенных тонах. Только по-русски. Поскольку по-английски знаю только «сэнкью» и «гудбай».

Хочу сейчас еще раз повторить. Проявления расизма в моих словах даже близко не было. В том числе и потому, что дома, в школе и в нашей спартаковской Академии нередко слышал: люди независимо от цвета кожи на земле равны. Тем не менее очень сожалею и не могу себе простить, что поддался на провокацию. =И таким образом позволил англичанину придумать такое, чтобы это заинтересовало УЕФА. Это был для меня хороший урок. Теперь твердо знаю: впредь ничего подобного не повторится.

— То есть обвинения в ваш адрес — необоснованные?

— Ни в чем не виноват. Подходил с переводчиком к судье. Он мне сказал: «Слышал, как с тобой общались игроки «Ливерпуля», как они к тебе относились, что кричали в твой адрес… Но не слышал расистских высказываний от тебя, мне нечего об этом написать». Насколько знаю, в протоколе он не указывал ничего против меня. Арбитр на моей стороне.

Напомним, что УЕФА открыл дело в отношении Миронова и может дисквалифицировать его на десять матчей.