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    • Капитан молодежки «Спартака» — о возможной дисквалификации: «Проявления расизма в моих словах даже близко не было»

    Капитан молодежки «Спартака» — о возможной дисквалификации: «Проявления расизма в моих словах даже близко не было»

    Капитан молодежного состава «Спартака» Леонид Миронов прокомментировал информацию о том, что нападающий «Ливерпуля» U-19 Райан Брюстер обвинил в его расистских высказываниях во время матча команд в Юношеской лиге УЕФА.

    Леонид, после матча с англичанами в прессе появилось много новостей о том, что вас могут дисквалифицировать…

    — Первый раз в моей жизни такое. Поражен. Видел, как во время игры нападающий хозяев Райан Брюстер подходил к судье и общался с ним.

    Подумал: «Возможно, у него травма…» А после игры сказали, что меня могут дисквалифицировать. Я удивился: за что?! Ответ — за расистские высказывания в адрес игрока. Был в шоке, когда узнал об этом.

    Вы хотите сказать, что вы не отвечали ни на одну из них?

    — Нет. Однажды все-таки не сдержался. Тот момент у меня до сих пор перед глазами. Расположился спиной к Брюстеру. И слышу чуть ли не в ухо его крик. Не надо знать английский, чтобы понять, что это в мой адрес.

    Разворачиваюсь и отвечаю ему в том же духе на повышенных тонах. Только по-русски. Поскольку по-английски знаю только «сэнкью» и «гудбай».

    Хочу сейчас еще раз повторить. Проявления расизма в моих словах даже близко не было. В том числе и потому, что дома, в школе и в нашей спартаковской Академии нередко слышал: люди независимо от цвета кожи на земле равны. Тем не менее очень сожалею и не могу себе простить, что поддался на провокацию. =И таким образом позволил англичанину придумать такое, чтобы это заинтересовало УЕФА. Это был для меня хороший урок. Теперь твердо знаю: впредь ничего подобного не повторится.

    То есть обвинения в ваш адрес необоснованные?

    — Ни в чем не виноват. Подходил с переводчиком к судье. Он мне сказал: «Слышал, как с тобой общались игроки «Ливерпуля», как они к тебе относились, что кричали в твой адрес… Но не слышал расистских высказываний от тебя, мне нечего об этом написать». Насколько знаю, в протоколе он не указывал ничего против меня. Арбитр на моей стороне.

    Напомним, что УЕФА открыл дело в отношении Миронова и может дисквалифицировать его на десять матчей.

    Источник: ФК «Спартак»

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    09.12.2017 20:22
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    Комментарии (6)
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    insider_retro
    1512841734
    Разговор ни о чём... Руководству клуба желательно серьёзно отнестись к этой проблеме... Необходимо нанять серьёзных адвокатов, провести всю подготовительную работу, подключить федерацию, общественность, сделать заявления в прессе... И ни в коем случае не отдавать парня на растерзание всяких комиссий по этике... Только суд и с предъявлением доказательств!!! Пусть хоть расшифровку с губ делают, хоть 3D моделирование эпизода заказывают... А то видите ли юноша судье пожаловался... Карать в зародыше!!!
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    GoldPlayFIFARus9
    1512843404
    Может у негров уже и мяч на поле не отбирать? А то опять обидятся,скажут что у него забрали мяч только потому что он чёрный... *****,как эти негры уже *******. Любую херню переводят в расизм.
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    alexivanof197
    1512843410
    вот верят им на слова,раз русский-значит виноват
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    Kotofey75
    1512847790
    Сынок, в след. раз дай ему с ноги в ипало... Хоть не обидно будет
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    OfaZavr
    1512892936
    нашли повод оклеветать и придраться в очередной раз, чего еще от них ждать.
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    ologreds
    1694991767
    numo528646
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