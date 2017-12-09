Конте – о поражении от «Вест Хэма»: «Сложно играть через каждые два дня одним и тем же составом»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился эмоциями после поражения от «Вест Хэма» (0:1) в матче 16-го тура АПЛ.

«Когда вы проигрываете, вы должны быть разочарованы. Мы плохо начали, но это от того, что футболисты были немного уставшими. Тяжело играть через каждые два дня одним и тем же составом. И мы только входим в этот период.

«Челси» создал много моментов, но не сумел забить. Мы должны идти и играть матч за матчем, чтобы быть сосредоточенными. Не забывайте, в АПЛ сделать это очень сложно. Есть шесть лучших команд, из которых четыре попадут в Лигу чемпионов. Мы должны бороться и делать все от нас зависящее», – сказал Конте.