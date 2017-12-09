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    • Конте – о поражении от «Вест Хэма»: «Сложно играть через каждые два дня одним и тем же составом»

    Конте – о поражении от «Вест Хэма»: «Сложно играть через каждые два дня одним и тем же составом»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился эмоциями после поражения от «Вест Хэма» (0:1) в матче 16-го тура АПЛ.

    «Когда вы проигрываете, вы должны быть разочарованы. Мы плохо начали, но это от того, что футболисты были немного уставшими. Тяжело играть через каждые два дня одним и тем же составом. И мы только входим в этот период.

    «Челси» создал много моментов, но не сумел забить. Мы должны идти и играть матч за матчем, чтобы быть сосредоточенными. Не забывайте, в АПЛ сделать это очень сложно. Есть шесть лучших команд, из которых четыре попадут в Лигу чемпионов. Мы должны бороться и делать все от нас зависящее», – сказал Конте.

    Источник: BBC

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    09.12.2017 18:58
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    Комментарии (4)
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    Сибирь за Спартак
    1512835884
    Пашалича из аренды забрать срочно.
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    серега кашин
    1512836352
    кому кому а не челси плакаться о нехватке игроков
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    VikNMar
    1512856176
    А в прошлом сезоне было нормально ........
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    ologreds
    1694991767
    numo528639
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