Моратти: «Моуринью сожалел, что ушел из «Интера» в «Реал»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти заявил, что экс-главный тренер «нерадзурри» Жозе Моуринью, возглавляющий ныне «Манчестер Юнайтед», сожалел о том, что уходит из миланского клуба в «Реал».

Португалец покинул «Интер» в 2010 году, после того, как выиграл с ним Серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов.

«Еще за год до своего ухода Моуриньо сообщил мне, к нему есть интерес со стороны «Реала». Позже это повторилось.

Вы не можете удерживать людей словно пленников. Хотя, конечно, было неприятно видеть, как Флорентино Перес ожидал Моуринью в автомобиле после финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».

Моуриньо сам сожалел об этом еще до того, как совершил данный шаг. Несколько часов спустя, сидя в моем офисе в Милане, он сказал, что он понимает, что в Мадриде ему придется заниматься делами, а не семьей. Жозе сказал, что если бы он мог, он бы остался в «Интере».

«Я сказал ему сделать абсолютно свободный выбор. Его слезы в момент ухода были настоящими, и я рад, что он до сих пор говорит, что поддерживает «Интер», – сказал Моратти.