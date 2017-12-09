Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Моратти: «Моуринью сожалел, что ушел из «Интера» в «Реал»

    Бывший президент «Интера» Массимо Моратти заявил, что экс-главный тренер «нерадзурри» Жозе Моуринью, возглавляющий ныне «Манчестер Юнайтед», сожалел о том, что уходит из миланского клуба в «Реал».

    Португалец покинул «Интер» в 2010 году, после того, как выиграл с ним Серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов.

    «Еще за год до своего ухода Моуриньо сообщил мне, к нему есть интерес со стороны «Реала». Позже это повторилось.

    Вы не можете удерживать людей словно пленников. Хотя, конечно, было неприятно видеть, как Флорентино Перес ожидал Моуринью в автомобиле после финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».

    Моуриньо сам сожалел об этом еще до того, как совершил данный шаг. Несколько часов спустя, сидя в моем офисе в Милане, он сказал, что он понимает, что в Мадриде ему придется заниматься делами, а не семьей. Жозе сказал, что если бы он мог, он бы остался в «Интере».

    «Я сказал ему сделать абсолютно свободный выбор. Его слезы в момент ухода были настоящими, и я рад, что он до сих пор говорит, что поддерживает «Интер», – сказал Моратти.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2017 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Russisch Schwein
    1512832129
    Что не говори, но он великий тренер
    Ответить
    DeMoN-MUFC
    1512853820
    Мне кажется, что не очень он сожалел)
    Ответить
    ologreds
    1694991769
    numo528629
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+