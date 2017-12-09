Хохлов: «Динамо» все еще близко к той зоне, в которой не хочет оказываться»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал победу над «Анжи» (2:0) во встрече 20-го тура РФПЛ. Специалист отметил, что несмотря на удачные результаты в двух последних матчах бело-голубые все еще близки к зоне вылета.

– Быстрые голы во многом определяют исход матчей. Мы рады тому, что удалось забить быстрый гол. После этого игра пошла совсем по-другому.

– Вы делали перестановки по ходу матча, просили их меняться флангами?

– Мы играли по ситуации. И на установке, и в перерыве я говорил, что если кто-то меняется, не надо искать свою позицию. Нужно доиграть момент до конца, а потом вернуться на исходную.

– Это как-то повлияло на игру?

– Не думаю. Это было фрагментарно. Общий рисунок игры не менялся. Наоборот, мы просили игроков придерживаться тех позиций, которые были изначально прописаны.

– Как оцените 20 туров этого чемпионата для команды?

– Конечно, две последних игры нам удались, но мы до сих пор близко к той зоне, в которой абсолютно не хотим оказываться. Сейчас отдохнем, потом будем готовиться к весне.