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    • Хохлов: «Динамо» все еще близко к той зоне, в которой не хочет оказываться»

    Хохлов: «Динамо» все еще близко к той зоне, в которой не хочет оказываться»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал победу над «Анжи» (2:0) во встрече 20-го тура РФПЛ. Специалист отметил, что несмотря на удачные результаты в двух последних матчах бело-голубые все еще близки к зоне вылета.

    – Быстрые голы во многом определяют исход матчей. Мы рады тому, что удалось забить быстрый гол. После этого игра пошла совсем по-другому.

    – Вы делали перестановки по ходу матча, просили их меняться флангами?

    – Мы играли по ситуации. И на установке, и в перерыве я говорил, что если кто-то меняется, не надо искать свою позицию. Нужно доиграть момент до конца, а потом вернуться на исходную.

    – Это как-то повлияло на игру?

    – Не думаю. Это было фрагментарно. Общий рисунок игры не менялся. Наоборот, мы просили игроков придерживаться тех позиций, которые были изначально прописаны.

    – Как оцените 20 туров этого чемпионата для команды?

    – Конечно, две последних игры нам удались, но мы до сих пор близко к той зоне, в которой абсолютно не хотим оказываться. Сейчас отдохнем, потом будем готовиться к весне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2017 16:33
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    Комментарии (2)
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    Mahone
    1512910033
    МОЛОДЦЫ!!!!!!!!1
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    ologreds
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