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    • Покеттино – о возможном возвращении Бэйла в «Тоттенхэм»: «В футболе может случиться всякое»

    Покеттино – о возможном возвращении Бэйла в «Тоттенхэм»: «В футболе может случиться всякое»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не стал отрицать возможное возвращение полузащитника «Реала» Гарета Бэйла в лондонский клуб.

    Валлиец защищал цвета «шпор» с 2007 по 2013 год, после чего перебрался в Мадрид.

    «Я видел его в Мадриде, когда мы там играли. Он всегда поддерживает контакты с людьми, с которыми работал здесь в прошлом. Я ничего не могу сказать, поскольку не имею близких отношений с Бэйлом или его окружением. Конечно, он фантастический игрок, и вы никогда не знаете, что может произойти в футболе», – сказал Покеттино.

    Нынешний контракт 28-летнего Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Tribalfootball

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    09.12.2017 15:51
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