Покеттино – о возможном возвращении Бэйла в «Тоттенхэм»: «В футболе может случиться всякое»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не стал отрицать возможное возвращение полузащитника «Реала» Гарета Бэйла в лондонский клуб.

Валлиец защищал цвета «шпор» с 2007 по 2013 год, после чего перебрался в Мадрид.

«Я видел его в Мадриде, когда мы там играли. Он всегда поддерживает контакты с людьми, с которыми работал здесь в прошлом. Я ничего не могу сказать, поскольку не имею близких отношений с Бэйлом или его окружением. Конечно, он фантастический игрок, и вы никогда не знаете, что может произойти в футболе», – сказал Покеттино.

Нынешний контракт 28-летнего Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года.