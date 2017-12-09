Ламберт считает, что «Ливерпуль» должен отпустить Коутиньо в «Барселону»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Рики Ламберт призвал мерсисайдцев не удерживать полузащитника Филиппе Коутиньо в команде против его воли. По его словам, бразилец своей игрой заслужил переход в «Барселону».

«Рискую сейчас получить много несколько «лестных» слов в свой адрес, но, думаю, «Ливерпуль» должен был отпустить Коутиньо. Он попросил уйти. Я знаю, что это было в самом конце летнего трансферного окна и понимаю, почему мы держались за него.

Но если он попытается выйти и сказать, что хочет покинуть клуб… Учитывая всего его заслуги перед «Ливерпулем», думаю, ему бы разрешили уйти», – сказал Ламберт.

Коутиньо выступает за «Ливерпуль» с февраля 2013 года. Его нынешний контракт с мерсисайдцами рассчитан до июня 2022 года.