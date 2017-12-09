Масалитин: «И «Спартак», и ЦСКА испытывают проблемы в защите, но красно-белые чуть лучше смотрятся в нападении»

Бывший форвард «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча между командами в 20-м туре РФПЛ.

«Согласен ли ч тем, что по составу «Спартак» сильнее ЦСКА? В последних матчах чемпионата красно-белые поймали свою игру, но то же самое хотелось бы увидеть и в европейских матчах. Пока это получилось только в игре с «Севильей». А что касается предстоящей встречи, если бы в соперниках у «Спартака» был кто-то другой, можно было ожидать и спада, и чего угодно, но предстоит дерби «всея Руси» и в нем хозяева постараются предстать в лучшем свете. Я не исключаю никакого исхода. Может быть, и ничья и крупный выигрыш какой-то из команд.

В чем сейчас ЦСКА сильнее «Спартака»? Трудно сказать. Оба клуба испытывают проблемы в обороне, но красно-белые чуть лучше смотрятся в атаке за счет трио забивных легионеров. Возможно, определенные проблемы хозяевам создаст перевод Вернблума в нападение. Думаю, перед отпуском будут отданы все силы, чтобы успешно завершить этот этап чемпионата», – сказал Масалитин.

Поединок «Спартак» – ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря, и начнется в 16:30 по московскому времени.