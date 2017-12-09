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    • Масалитин: «И «Спартак», и ЦСКА испытывают проблемы в защите, но красно-белые чуть лучше смотрятся в нападении»

    Масалитин: «И «Спартак», и ЦСКА испытывают проблемы в защите, но красно-белые чуть лучше смотрятся в нападении»

    Бывший форвард «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча между командами в 20-м туре РФПЛ.

    «Согласен ли ч тем, что по составу «Спартак» сильнее ЦСКА? В последних матчах чемпионата красно-белые поймали свою игру, но то же самое хотелось бы увидеть и в европейских матчах. Пока это получилось только в игре с «Севильей». А что касается предстоящей встречи, если бы в соперниках у «Спартака» был кто-то другой, можно было ожидать и спада, и чего угодно, но предстоит дерби «всея Руси» и в нем хозяева постараются предстать в лучшем свете. Я не исключаю никакого исхода. Может быть, и ничья и крупный выигрыш какой-то из команд.

    В чем сейчас ЦСКА сильнее «Спартака»? Трудно сказать. Оба клуба испытывают проблемы в обороне, но красно-белые чуть лучше смотрятся в атаке за счет трио забивных легионеров. Возможно, определенные проблемы хозяевам создаст перевод Вернблума в нападение. Думаю, перед отпуском будут отданы все силы, чтобы успешно завершить этот этап чемпионата», – сказал Масалитин.

    Поединок «Спартак» – ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Euro-football.ru

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    09.12.2017 14:28
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    Комментарии (12)
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    Ubuntu
    1512820379
    Вымученные 0:1 на последних минутах с Арсеналом, и деклассирование Тосно 6:0 У кого там лучше атака?
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    VVM1964
    1512827310
    " красно-белые чуть лучше смотрятся в нападении " , но чуть хуже в защите .
    Ответить
    insider_retro
    1512828531
    В междусобойчиках многие наши клубы примерно равны... Разница в каких-то компонентах, удачном выступлении какой-либо "звезды", календаре и тренерских изысках... Но вот за рубежом на уровне сборных и ЛЧ - просто беда беспросветная... А поединок просто покажет, кто лучше готов к подобному матчу и кто способен догнать Локо... Для обоих желателен победный 3-х очковый результат!..
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    Полная Канистра
    1512831074
    кости хоть не переломайте напоследок друг друга ни кому ведь эта трагедия не нужна просто красивый в рамках правил футбол и всё Пусть победит сильнейший в этом дерби
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    Сибирь за Спартак
    1512835774
    Должны выиграть, хотя армейская молодежка сегодня отскочила на 95-й минуте.
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    OOOVVV.
    1512845987
    Как сказал Глушаков, фарт покинул Спартак. После 0:7 и болельщики стали покидать, не только фарт.
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    nemolod
    1512886116
    В любом случае точно скучно не будет!
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    ologreds
    1694991769
    numo528618
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