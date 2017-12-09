Паредес: «Матч с «Ахматом» станет для «Зенита» одним из самых сложных матчей за весь сезон»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ахматом» на выезде в рамках 20-го тура РФПЛ. По мнению аргентинца, питерцев ожидает тяжелое противостояние.

«Это будет один из самых сложных матчей за весь сезон. Непростой выезд, долгий перелет, очень крепкая команда, которая хорошо выступает в чемпионате. Ожидаю большое количество сложностей в этом матче.

Снег и холод для меня — это очень необычно. Я не привык тренироваться в таких условиях. Мне нравится атмосфера в клубе — у нас все хорошо, и это главное. К тому же отличные отношения с тренерским штабом. Я получаю большое удовольствие от каждой тренировки», — сказал Паредес.

Матч «Ахмат» – «Зенит» пройдет 11 декабря.

