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    • Паредес: «Матч с «Ахматом» станет для «Зенита» одним из самых сложных матчей за весь сезон»

    Паредес: «Матч с «Ахматом» станет для «Зенита» одним из самых сложных матчей за весь сезон»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ахматом» на выезде в рамках 20-го тура РФПЛ. По мнению аргентинца, питерцев ожидает тяжелое противостояние.

    «Это будет один из самых сложных матчей за весь сезон. Непростой выезд, долгий перелет, очень крепкая команда, которая хорошо выступает в чемпионате. Ожидаю большое количество сложностей в этом матче.

    Снег и холод для меня — это очень необычно. Я не привык тренироваться в таких условиях. Мне нравится атмосфера в клубе — у нас все хорошо, и это главное. К тому же отличные отношения с тренерским штабом. Я получаю большое удовольствие от каждой тренировки», — сказал Паредес.

    Матч «Ахмат» – «Зенит» пройдет 11 декабря.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.12.2017 10:55
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    polt
    1512812676
    Да уж, придется попотеть и, наконец, показать что вы (Зенит) чего то можете и стоите, когда это требуется. А во время перерыва определиться наконец с тактикой и стратегией командной игры и настроится как следует на весеннюю стадию ЛЕ и РПЛФ.
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    Football06
    1512813128
    Надо просто показать характер и сыграть как с Сосьедадом, Ахмад команда не от обороны играет хорошо, а такие команды как Арсенал Уфа Урал только и портят футбол своим футболом от обороны, сушат игру так скажем , хочется чего то больше, ну например как Ливерпуль и Спартак
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    Zubo
    1512823325
    правильно, не расслабляйтесь... Ахмат сейчас пытается реабилитироваться , пожалуй скорей реанимироваться, будет играть агрессивно у себя дома
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    mamba9090909
    1512826274
    Этот матч надо ОБЯЗАТЕЛНО выиграть.
    Ответить
    x-x-x-x-x
    1512829679
    похоже уже знают результат. такова лига как и страна. ооочень обидно что все так
    Ответить
    paracetamol
    1512830337
    Давай, забивай красавцы, станешь Месси.
    Ответить
    Павел Амурский
    1512856356
    Нужно побеждать!
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    woyser
    1512864147
    Ошибок больше допускать нельзя, у вас теперь каждый матч будет на вес золота! К сожалению очень много профукали и просели, что эмоционально, что функционально. Акромя победы ничего и не ждём, хватит вам уже петь оды, займитесь делом!
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    Borz1
    1512894229
    если судить как федотов,тогда зенит выграет
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    ologreds
    1694991771
    numo528600
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