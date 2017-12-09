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    Конте: «Азар может сразиться с Месси и Роналду»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил мнение, что полузащитник Эден Азар может стать лучшим игроком в мире. Специалист призвал игрока поддерживать внутренний настрой доказывать свой уровень в каждом матче.

    «У Месси и Роналду вы видите голод в каждом моменте. Я называю это огнем, когда внутри вас есть желание выигрывать каждую игру, забивать голы.

    У Эдена правильная харизма, чтобы попытаться сразиться с этими гигантами», – сказал Конте.

    Азар в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 12 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    09.12.2017 10:47
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