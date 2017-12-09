Гвардиола: «Мы с Моуринью близнецы в стремлении побеждать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» в 16-м туре чемпионата Англии отметил, что он не считает уместным критиковать стиль игры ближайшего соперника.

«Я и Моуринью хотим выигрывать трофеи. В этом мы близнецы. Во всех лигах по всему миру тренеры одинаковы.

Я никогда не критикую своих коллег за то, как они играют. Есть разные способы наслаждаться футболом», – сказал Гвардиола.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» пройдет 10 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.