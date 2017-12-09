Эмери – «Реалу»: «Уверен, Неймар добьется всех целей в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал заявление президента «Реала» Флорентино Переса, что Неймару следует выступать за мадридский клуб, если он хочет стать обладателем «Золотого мяча». По некоторым данным, «галактикос» пытается убедить бразильца согласиться на переход в их стан.

«Неймар здесь, в Париже. Я уверен, что он добьется всех командных и личных целей в «ПСЖ», – сказал Эмери.

Неймар в текущем сезоне провел в чемпионате Франции 12 матчей, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач.