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    • Мутко учился в ПТУ под именем Виктор и национальностью украинец

    Мутко учился в ПТУ под именем Виктор и национальностью украинец

    Глава РФС Виталий Мутко получал начальное профессиональное образование под именем Виктор. Он обучался в морском ПТУ Ленинградской области, имея национальность украинец.

    «Может, он просто стесняется нас? Все-таки в его время наше учебное заведение было обычным ПТУ. У нас, кстати, осталась поименная книга всех выпускников. Есть запись и о Викторе Леонтьевиче Мутко.

    Почему Виктор Мутко и национальность украинец? Так он поменял имя: поступал к нам Виктором, а когда заканчивал, взял имя Виталий. Причины не знаю», – рассказала завуч Зинаида Ехропова.

    Напомним, сегодня Виталию Мутко исполнилось 59 лет.

    МОК пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх

    Источник: «Советский спорт»

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    08.12.2017 19:32
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    Комментарии (72)
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    kazak1975
    1512757330
    Чтоб обогатиться, жид готов креститься.
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    prezent2017
    1512758337
    Майданный хохол весь спорт российский развалил, не только футбол.
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    NIK32RUS
    1512759103
    так вот где собака зарыта, он свидомый хохол, одним словом мудко!
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    Chesn0k
    1512760497
    ещё месяцок и нам расскажут, что мутко развязал войну во вьетнаме)
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    ololoshka
    1512762890
    мутко гениальный политик, к вовану в друганы заделался теперь ему ничего не грозит
    Ответить
    Черкизовский Кот
    1512768372
    Слюняйчик у нас в Костроме рулил 5 лет, разрушил всё, что ещё не было разрушено, а потом стал Албиным, перед этим свалив... конечно в Питер. Расстрелять обоих!!!
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    Ruryu
    1512769723
    Блин,про оленя ,разве интересно читать???
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    a-rakhmatov
    1512795092
    Мутко вражеский засланец...... троянский конь в российском спорте и в футболе в частности....пора его досрочно отправить его на пенсию, пока полностью не развалил российский спорт
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    богатяновский
    1512798133
    Партия сказала НАДО комсомол ответил ЕСТЬ
    Ответить
    ologreds
    1694991773
    numo528546
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