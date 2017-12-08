Мутко учился в ПТУ под именем Виктор и национальностью украинец

Глава РФС Виталий Мутко получал начальное профессиональное образование под именем Виктор. Он обучался в морском ПТУ Ленинградской области, имея национальность украинец.

«Может, он просто стесняется нас? Все-таки в его время наше учебное заведение было обычным ПТУ. У нас, кстати, осталась поименная книга всех выпускников. Есть запись и о Викторе Леонтьевиче Мутко.

Почему Виктор Мутко и национальность украинец? Так он поменял имя: поступал к нам Виктором, а когда заканчивал, взял имя Виталий. Причины не знаю», – рассказала завуч Зинаида Ехропова.

Напомним, сегодня Виталию Мутко исполнилось 59 лет.

МОК пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх