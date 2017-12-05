МОК пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх

Вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх в каком-либо качестве по решению Международно олимпийского комитета. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Решение связано с допинг-скандалом, в который вовлечены российские спортсмены. Мутко занимал пост министра спорта России во время ОИ 2014 года в Сочи.

Виталий Мутко также занимает пост президента РФС.

Напомним, что информатор ВАДА Григорий Родченков ранее пообещал уничтожить российский спорт на ближайшие пять лет. Он собирался предоставить ФИФА доказательства употребления допинга российскими футболистами.

Генсек ФИФА заявила, что к России будут применены жесткие санкции, если факт употребления допинга будет доказан.