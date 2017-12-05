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    • МОК пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх

    МОК пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх в каком-либо качестве по решению Международно олимпийского комитета. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

    Решение связано с допинг-скандалом, в который вовлечены российские спортсмены. Мутко занимал пост министра спорта России во время ОИ 2014 года в Сочи.

    Виталий Мутко также занимает пост президента РФС.

    Напомним, что информатор ВАДА Григорий Родченков ранее пообещал уничтожить российский спорт на ближайшие пять лет. Он собирался предоставить ФИФА доказательства употребления допинга российскими футболистами.

    Генсек ФИФА заявила, что к России будут применены жесткие санкции, если факт употребления допинга будет доказан.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2017 23:20
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    Комментарии (40)
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    Поль
    1512510556
    зато в учебники истории, если едросы не падут, вбросят инфу типа - даже советские спортсмены не выигрывали командный зачет, крымнаш, чм наш, в блокаде из-за зависти западных партнеров и прочая пропагандосская линия. рыба гниет с головы...
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    Andrew01
    1512510750
    После Сочи на следующих ОИ нас отстранили, теперь после ЧМ-18 возможно нас от следующего ЧМ отстранят под таким же предлогом, только возможно отстранять и не придется мы сами туда наверное не попадем, пока у власти Мудок, не видать нам развития российского спорта, теперь футбола в частности и это очень печально.... Вообще-то если по хорошему, после таких случаев на руководство орг.комитета (Мудок и ко) надо уголовку заводить и разбираться что и как, ах да я забыл там все были в курсе это же РОССИЯ - страна где правят воры и половина населения живет по понятиям, в 90-е были бандюки и блатные а сейчас уважаемые люди и депутаты...
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    Полная Канистра
    1512511748
    мок - сборище шалав и педирастов нам только осталось белых лебедей отправить мозги им вправлять
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    Gornostay
    1512511934
    Епт...Олимпиада Вовкина а виноват Виталик)) Сдали Виталю крысы подзаборные!
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    Виктор12
    1512515572
    Мы должны выступать ЕДИНЫМ фронтом против американского ВАДАвского и МОКовского ПРОИЗВОЛА и БЕЗЗАКОНИЯ!!! Это американское БЕЗЗАКОНИЕ и попрание международного права! Это унижение чести и достоинства России, торжество американского беззакония! Наши спортсмены не должны предавать свою страну и нас россиян! Никаких соглашений с американским МОК и ВАДА!!! Они преступные и КРИМИНАЛЬНЫЕ! Если ПОДАВЛЯЮЩЕЕ число россиян против участия наших в олимпийских играх, то надо к ним ПРИСЛУШАТЬСЯ, а за американскими МОКовскими деньгами гоняться не надо! Участие в олимпиаде некоторых это и есть признание нашей вины, которой НЕТ, а выдуманы американцами!!! Соглашательство это ТРУСОСТЬ и предательство чести и совести страны, нашей великой России! Американцы не поставят нас на нейтральные колени без флага и гимна! Почему мы должны участвовать в этом американском криминальном спектакле МОК? НЕЛЬЗЯ играть по американским правилам. Надо ОТКАЗАТЬСЯ от криминальной нейтральной подачки МОК! Честь и достоинство страны НЕ ПРОДАЁТСЯ за американские МОКовские подачки! Мы смело можем организовать свои соревнования не хуже МОКовских!!! Владимиру Путину надо принять единственно верное решение не участвовать в этом американском КРИМИНАЛЬНОМ БАЛАГАНЕ МОК и ВАДА!!!
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    ДАША Д
    1512527076
    Валерий Леонтьевич добился своего.
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    3a zenit
    1512537072
    ну с одной стороны мутко это делал для страны(если это правда),а с другой стороны-почему ты такой рукожопый,нехрена сделать нормально не можешь.Сталин бы разрулил эту ситуацию быстро.
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    maxon1256
    1512540143
    удивительно что там сам в отставку давно не ушел по соображениям совести
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    OfaZavr
    1512549218
    ну все понеслось... что еще с этих ожидать то только чего-то подобного или похуже.
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    ologreds
    1694991793
    numo528251
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