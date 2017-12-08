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    • Эмери: «Неймар сначала выполнит цели «ПСЖ», а потом подумает о «Реале»

    Эмери: «Неймар сначала выполнит цели «ПСЖ», а потом подумает о «Реале»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал» бразильца Неймара. Специалист уверен, что нападающий не будет менять клуб в ближайшее время.

    «Возможно, Флорентино Перес хочет видеть Неймара в «Реале». Но сейчас Неймар в «ПСЖ». Я уверен, что сначала он добьется коллективных и индивидуальных целей здесь», – сказал Эмери.

    В этом сезоне французской Лиги 1 Неймар провел 12 матчей, забив девять голов и отдав восемь голевых передач. Перед началом этого сезона он перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

    Источник: Mundodeportivo

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    08.12.2017 19:15
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    Комментарии (2)
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    Cubinec1989
    1512755323
    Подари ему на новый год губозакаточную машинку
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    ologreds
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