Зидан назвал Роналду лучшим игроком в истории мирового футбола

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан восхищается Криштиану Роналду. Француз считает игрока лучшим футболистом в истории. Напомним, Роналду получил пятый «Золотой мяч», сравнявшись по количеству таких наград с Лионелем Месси.

«Криштиану делает на поле феноменальные вещи. Ни один игрок, который переходит в «Реал», не сможет превзойти Роналду. Да, его можно считать лучшим в истории», – сказал Зидан.

В этом сезоне испанской Примеры Роналду провел 10 матчей, забив два мяча и отдав четыре результативных паса.

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