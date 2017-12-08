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    • Зидан назвал Роналду лучшим игроком в истории мирового футбола

    Зидан назвал Роналду лучшим игроком в истории мирового футбола

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан восхищается Криштиану Роналду. Француз считает игрока лучшим футболистом в истории. Напомним, Роналду получил пятый «Золотой мяч», сравнявшись по количеству таких наград с Лионелем Месси.

    «Криштиану делает на поле феноменальные вещи. Ни один игрок, который переходит в «Реал», не сможет превзойти Роналду. Да, его можно считать лучшим в истории», – сказал Зидан.

    В этом сезоне испанской Примеры Роналду провел 10 матчей, забив два мяча и отдав четыре результативных паса.

    Кто на самом деле лучший игрок мира. Давайте голосовать

    Источник: Marca

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    08.12.2017 17:24
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    Комментарии (6)
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    Psih86
    1512744474
    Как не печально,НО ЭТО НЕ ТАК...и сейчас и в прошлом были игроки круче и лучше него! Да,он забивает много,но так и Пеле много забивал,а от его игры удовольствия не получаешь...Лично я получаю кайф когда с мячом Азар,Месси или Неймар-сугубо мое мнение!!!
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    Mordor13rus
    1512745215
    У Зизу плакса, у Вальверде - Месси, у Конте - Азар, у Гвардиолы - де Брюйне, у Клоппа - Коутиньо, у Эмери - Неймар и т.д. каждый тренер будет продвигать своего игрока
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    maratagliulin
    1512815153
    Зидан был гораздо лучшим игроком чем Роналду
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    ologreds
    1694991775
    numo528534
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